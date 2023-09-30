بحضور إبراهيموفيتش.. ميلان ينتصر على لاتسيو بثنائية

واصل ميلان استفاقته المحلية محققا الفوز الثالث تواليا ومتفوقا على لاتسيو بثنائية دون مقابل في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية ميلان: كريستيان بوليسيتش ونواه أوكافور.

وارتقى ميلان للصدارة بشكل مؤقت برصيد 18 نقطة فيما توقف رصيد لاتسيو عند 7 نقاط وتراجع للمركز الرابع عشر.

وحقق ميلان فوزه الرابع تواليا على لاتسيو في الدوري والكأس بملعب سان سيرو.

المباراة شهدت حضور زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان السابق في المدرجات.

التشكيل

عاد مايك ماينان ورافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش وأوليفييه جيرو لقيادة تشكيل ميلان.

في المقابل بدأ الأرجنتيني تاتي كاستيينوس في قيادة هجوم لاتسيو، وتواجد الفرنسي ماتيو جيندوزي في الوسط.=

وصف المباراة

شهد الشوط الأول محاولات من كلا الفريقين لكن دون خطورة حقيقية.

في الدقيقة 29 خرج روبن لوفتس تشك متأثرا بالإصابة وعوضه يونس موسى.

وكاد أوليفييه جيرو أن يسجل الهدف الأول بعد عرضية من دافيدي كالابريا تصدى لها إيفان بروفيديل حارس لاتسيو، ثم تابعها تيجاني رينديرز بتسديدة في القائم بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني ضغط ميلان بقوة بحثا عن الفوز.

أرسل رافائيل لياو في الدقيقة 60 عرضية من الجهة اليسرى حولها كريستيان بوليسيتش في الشباك بتسديدة لم يتعامل معها بروفيديل بشكل جيد.

وفي الدقيقة 73 سدد يونس موسى كرة قوية أبعدها الحارس ببراعة، ثم تألق الحارس الإيطالي وأبعد فرصة بوليسيتش في الدقيقة 77.

في الدقيقة 88 كرر لياو ما فعله وتوغل من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية أودعها البديل نواه أوكافور في الشباك.

وسجل بيدرو هدفا للاتسيو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو لتنتهي المباراة بفوز جديد للروسونيري.