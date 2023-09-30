بحضور إبراهيموفيتش.. ميلان ينتصر على لاتسيو بثنائية

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 21:17

كتب : FilGoal

نواه أوكافور

واصل ميلان استفاقته المحلية محققا الفوز الثالث تواليا ومتفوقا على لاتسيو بثنائية دون مقابل في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية ميلان: كريستيان بوليسيتش ونواه أوكافور.

وارتقى ميلان للصدارة بشكل مؤقت برصيد 18 نقطة فيما توقف رصيد لاتسيو عند 7 نقاط وتراجع للمركز الرابع عشر.

أخبار متعلقة:
التشكيل - عودة أساسيو ميلان.. وتاتي يقود هجوم لاتسيو ميلان يواصل الضغط على إنتر بالفوز على كالياري بثلاثية غاب فلاهوفيتش فلا مشكلة.. ميليك يخطف فوزا صعبا ليوفنتوس أمام ليتشي قميص جديد وعودة للانتصارات.. القائد لياو يقود ميلان للفوز على هيلاس فيرونا

وحقق ميلان فوزه الرابع تواليا على لاتسيو في الدوري والكأس بملعب سان سيرو.

المباراة شهدت حضور زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان السابق في المدرجات.

التشكيل

عاد مايك ماينان ورافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش وأوليفييه جيرو لقيادة تشكيل ميلان.

في المقابل بدأ الأرجنتيني تاتي كاستيينوس في قيادة هجوم لاتسيو، وتواجد الفرنسي ماتيو جيندوزي في الوسط.=

Image

وصف المباراة

شهد الشوط الأول محاولات من كلا الفريقين لكن دون خطورة حقيقية.

في الدقيقة 29 خرج روبن لوفتس تشك متأثرا بالإصابة وعوضه يونس موسى.

وكاد أوليفييه جيرو أن يسجل الهدف الأول بعد عرضية من دافيدي كالابريا تصدى لها إيفان بروفيديل حارس لاتسيو، ثم تابعها تيجاني رينديرز بتسديدة في القائم بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني ضغط ميلان بقوة بحثا عن الفوز.

أرسل رافائيل لياو في الدقيقة 60 عرضية من الجهة اليسرى حولها كريستيان بوليسيتش في الشباك بتسديدة لم يتعامل معها بروفيديل بشكل جيد.

وفي الدقيقة 73 سدد يونس موسى كرة قوية أبعدها الحارس ببراعة، ثم تألق الحارس الإيطالي وأبعد فرصة بوليسيتش في الدقيقة 77.

في الدقيقة 88 كرر لياو ما فعله وتوغل من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية أودعها البديل نواه أوكافور في الشباك.

وسجل بيدرو هدفا للاتسيو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو لتنتهي المباراة بفوز جديد للروسونيري.

ميلان لاتسيو حصاد الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بايرن ميونيخ يتعادل مع لايبزج ويفرط في الصدارة بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فريق كوكا بالدوري التركي بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخسر من فولفسبورج وطرد صاحب هدف كأس العالم ليتشي الضحية الجديدة.. رباعيات نابولي مستمرة رغم الأزمات التشكيل - عودة أساسيو ميلان.. وتاتي يقود هجوم لاتسيو دي زيربي: الهزيمة بسداسية من أستون فيلا هي مسؤوليتي 10 انتصارات متتالية.. هاتريك واتكينز يقود أستون فيلا لاكتساح برايتون بسداسية انتهت الدوري الإنجليزي – بورنموث (0)-(4) أرسنال
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب فيوتشر: درسنا نقاط القوة لدى سينجادا.. وواجهنا ظروف صعبة في الذهاب 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدحت عبد الهادي: أوباما شارك أمام أرتا سولار وهو مصاب 8 دقيقة | الكرة المصرية
"ستتواصل للاعتراف بالخطأ".. لجنة الحكام الإنجليزية تصدر بيانا بشأن هدف ليفربول الملغي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأول في الكونفدرالية لـ 3 لاعبين.. أرقام من فوز الزمالك على أرتا سولار 30 دقيقة | الكرة المصرية
بايرن ميونيخ يتعادل مع لايبزج ويفرط في الصدارة 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب: فخور بالفريق كثيرا اليوم.. رأيت أحداثا غير عادلة وقرارات مجنونة 45 دقيقة | الدوري المصري
لدغة عكسية في +96.. توتنام يُسقط ليفربول بـ 9 لاعبين ساعة | الدوري الإنجليزي
توقفت المغامرة.. ريال مدريد يستعيد الصدارة ويلحق الهزيمة الأولى بـ جيرونا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 3 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك 4 خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون