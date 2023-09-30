ريمونتادا بيضاء.. الزمالك يعود من بعيد ويهزم أرتا سولار برباعية ويتأهل لمجموعات الكونفدرالية

تأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد مباراة مثيرة وعودة مكتملة بعد التأخر في النتيجة أمام أرتا سولار الجيبوتي.

وفاز الزمالك على أرتا سولار بأربعة أهداف مقابل هدف بعدما تأخر في النتيجة أولا، في مباراة العودة لدور الـ32 من الكونفدرالية والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب بهدفين دون رد وتأخر في العودة بهدف لتصبح النتيجة 3-0 لصالح أرتا سولار.

وأصبح الزمالك في حاجة لتسجيل 4 أهداف في المباراة للتأهل لدور المجموعات.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متأخرا بهدف ليصبح في حاجة إلى تسجيل 4 أهداف في الشوط الثاني وهو ما حدث بالفعل.

وسجل أهداف الأبيض كل من أوباما وشيكابالا وزيزو والمثلوثي.

وصف المباراة

تقدم أرتا سولار في الدقيقة 17 بهدف سجله وارساما حسن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من الناحية اليسرى.

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فريق أرتا سولار يفاجئ الزمالك بهدف عن طريق وارساما حسن⚽⚽.. ويصعب مهمة الفارس الأبيض في الصعود pic.twitter.com/7Qt7a0vEvF — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 30, 2023

وبعد الهدف استمرت محاولات الزمالك لتسجيل التعادل وأرسل زيزو عرضية قابلها شيكابالا بتسديدة إلا أن الحارس أبعدها إلى ركنية.

ومن جديد وصلت الكرة إلى الجزيري داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع تدخل وأبعد الكرة من أمامه قبل أن يسدد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين بسبب إهدار الوقت من الفريق الجيبوتي، وأسفرت عن حصول زيزو على بطاقة صفراء.

مع بداية الشوط الثاني أجرى خوان كارلوس أوسوريو التبديل الأول بنزول يوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من ناصر منسي.

وكاد الجزيري أن يسجل التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بضربة رأسية بعد عرضية شيكابالا إلا أن الكرة اصطدمت في العارضة.

ونجح الزمالك أخيرا في تسجيل هدف التعادل برأس البديل أوباما في الدقيقة 49 بعد ركلة حرة نفذها زيزو واصطدمت الكرة في العارضة ثم تابعها أوباما في الشباك.

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أوباما يفعلها⚽⚽.. الزمالك يسجل هدف التعادل مع أرتا سولار بعد ارتداد كرة زيزو من العارضة pic.twitter.com/O2T2v4JC3u — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 30, 2023

وسريعا أضاف الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 53 عن طريق شيكابالا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس بعد عرضية من أوباما.

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شيكا يا شيكا🔥🔥.. الزمالك يتقدم بالهدف الثاني في شباك أرتا سولار عن طريق قائده شيكابالا⚽⚽ pic.twitter.com/NS9Zz5PFtK — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 30, 2023

وأجرى أوسوريو التبديل الثاني بنزول إبراهيما نداي بدلا من سيف الجزيري.

ومنع الحارس مصطفى شلبي من التسجيل بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها من أمامه إلى ركنية.

لكن زيزو سجل الهدف الثالث في الدقيقة 75 بضربة رأسية بعد خطأ من حارس المرمى في الإمساك بالكرة بعد رأسية إبرهيما نداي.

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جوووووول💥⚽.. زيزو يسجل الهدف الثالث للزمالك بعد خطأ حارس أرتا سولار pic.twitter.com/Gqq6KcVx5p — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 30, 2023

وأخيرا جاء الدور على حمزة المثلوثي ليسجل هدف الزمالك الرابع والذي قاد الفريق الأبيض للتأهل في الدقيقة 89.

وجاء الهدف من ركلة ركنية نفذها مصطفى شلبي على رأس أوباما ثم تصدى له الحارس وتابعها المثلوثي بتسديدة بالقدم اليسرى في الشباك.

مسجلا هدف تأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

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المستحيل ليس زملكاااوي 🏹🏹.. المثلوثي يسجل الهدف الرااابع للزمالك في شباك أرتا سولار ويقرب فريقه من التأهل pic.twitter.com/G2TnOI6nZt — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 30, 2023

وعقب الهدف شارك حسام عبد المجيد ومحمد طارق بدلا من أحمد فتوح وشيكابالا.

لتنتهي المباراة بفوز الزمالك وتأهله إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.