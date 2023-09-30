انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (0)-(3) ريال مدريد

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 19:23

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيرونا ضد ريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
ساكا قدم الهدايا وأصيب.. أرسنال يفوز على بورنموث برباعية السقوط الأول.. ولفرهامبتون ينتصر على مانشستر سيتي بثنائية هودسون يعرف سر الشياطين.. كريستال بالاس يُسقط مانشستر يونايتد التشكيل - صلاح أساسي مع ليفربول وتوتنام بالقوة الضاربة

نهاية المباراة

ق93. بطاقة حمراء لناتشو فيرنانديز بعد تدخل قوي على كريستيان ستواني,

ق70. جوووووووول الثالث لريال مدريد عن طريق جود بيلينجهام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فالفيردي.

ق67. خروج فينيسيوس ودخول رودريجو.

ق50. كيبا يتألق في التصدي لرأسية دافيد لوبيز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. بيلينجهام يهدر فرصة الثالثة بانفراد بالمرمى تألق الحارس في التصدي له.

ق21. جووووول الثاني لريال مدريد عن طريق أوريلين تشواميني برأسية مستغلا ركنية نفذها توني كروس.

ق17. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق خوسيلو بعد عرضية من بيلينجهام أمام المرمى.

ق3. رأسية منيانجل هيريرا فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

جيرونا ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: تسريب لابورتا معلومات للشرطة وراء سجن روسيل بشرط جزائي ضخم.. برشلونة يعلن توقيع لامين جمال على عقد جديد بسبب "إدارة ريكارد السيئة لميسي".. كيف سيحافظ تشافي على لامين جمال حوار تشافي - عن أفضل مباراة خاضها وأهم فوز وأصعب خصم لبرشلونة آس: إصابة رافينيا ومشاركته في الكلاسيكو موضع شك بعد التسبب في إصابته.. ناتشو يعتذر للاعب جيرونا سوسيداد يحسم دربي الباسك بثلاثية على حساب بلباو أنشيلوتي: ناتشو يشعر بالحزن.. واستبدلت فينيسيوس لأتجنب المشكلات
أخر الأخبار
كرة يد - عودة لم تكتمل.. خسارة سيدات الأهلي في الثانية الأخيرة من بريميرو دي أجوستو 19 دقيقة | كرة يد
بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 42 دقيقة | السعودية
تمثال يشعل الأزمة.. تأجيل انطلاق مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني 50 دقيقة | السعودية
سكاي: ليفربول يطلب تفريغ محادثة الحكم مع الفيديو في مباراة توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تين هاج: راشفورد لا يسجل بسبب زملائه.. الفريق يتحسن ولكن هناك خيبة أمل ساعة | الكرة الأوروبية
تايكوندو - بمشاركة 9 دول.. الطائف تستضيف البطولة العربية ساعة | رياضات أخرى
الترجي يعلن رحيل معين الشعباني عن تدريب الفريق ساعة | الوطن العربي
كرة سلة - الأهلي يحقق ثاني انتصاراته بالفوز على الاتحاد الليبي في البطولة العربية ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 2 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 3 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر