انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (0)-(3) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيرونا ضد ريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق93. بطاقة حمراء لناتشو فيرنانديز بعد تدخل قوي على كريستيان ستواني,

ق70. جوووووووول الثالث لريال مدريد عن طريق جود بيلينجهام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فالفيردي.

ق67. خروج فينيسيوس ودخول رودريجو.

ق50. كيبا يتألق في التصدي لرأسية دافيد لوبيز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. بيلينجهام يهدر فرصة الثالثة بانفراد بالمرمى تألق الحارس في التصدي له.

ق21. جووووول الثاني لريال مدريد عن طريق أوريلين تشواميني برأسية مستغلا ركنية نفذها توني كروس.

ق17. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق خوسيلو بعد عرضية من بيلينجهام أمام المرمى.

ق3. رأسية منيانجل هيريرا فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل