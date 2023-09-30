بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فريق كوكا بالدوري التركي

حقق طرابزون سبور الفوز على بينديك سبور بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري التركي.

المباراة شهدت مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي في تشكيل طرابزون، بينما غاب أحمد حسن "كوكا" عن قائمة بينديك سبور.

الفوز رفع رصيد طرابزون للنقطة الـ 12 في المركز الثالث وبفارق 6 نقاط عن الصدارة.، بينما تنوقف رصيد بينديك سبور عند النقطة الرابعة في المركز الـ 17.

تقدم طرابزون مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق باول أونواتشو.

وأضاف أناستيسوس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 27.

وقلص إندري شيفيتشي الفارق لبينديك في الدقيقة الـ 36.

وخرج تريزيجيه في الدقيقة الـ 68 وحل تاكشيارتشيس فونتاس بدلا منه.

وشهدت الدقيقة الـ 72 طرد باتيستا ميندي لاعب طرابزون بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وسيلعب طرابزون مباراته المقبلة ضد أضنة ديميرسبور يوم الجمعة 6 أكتوبر المقبل.