ليتشي الضحية الجديدة.. رباعيات نابولي مستمرة رغم الأزمات

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

واصل نابولي رغم أزماته الأخيرة الفوز برباعية جديدة في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي وتلك المرة على حساب ليتشي بنتيجة 4-0 على ملعب فيا ديل ماري.

ورفع نابولي رصيده لـ 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتا ومستفيقا بعد خسارة وتعادلين بالفوز برباعية على أودينيزي ثم ليتشي.

وارتبط اسم نابولي بالأزمات في الآونة الأخيرة أبرزها اعتراض خيفتشيا كفاراستيخليا على التغييرات وكذلك أزمة فيكتور أوسيمين مع النادي بسبب السخرية منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أخبار متعلقة:
بيان من نابولي بشأن أوسيمين بعد السخرية منه على تيك توك وكيل أوسيمين: سنتخذ إجراءات قانونية ضد نابولي بعد السخرية منه التحقيق مع رئيس نابولي بتهمة تزوير حسابات في صفقة أوسيمين جورج تلقي صفعة من نيكاتيه.. نابولي يخطف فوزا قاتلا أمام براجا بهدف عكسي

في الدقيقة 16 سجل ليو أوستيجارد برأسية الهدف الأول بعد ركلة غير مباشرة نفذها بيوتر زيلينسكي

وفي الدقيقة 51 سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني برأسية دون أن يحتفل كالعادة.

ووصل النيجيري هداف الموسم الماضي لهدفه الخامس بالتساوي مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وبتسديدة رائعة سجل جانلويكا جايتانو الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وعزز ماتيو بوليتانو النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع من علامة الجزاء.

ويلتقي نابولي في الجولة المقبلة مع فيورنتينا.

بينما تراجع ليتشي للمركز السابع بعد تلقى هزيمته الثانية تواليا عقب الخسارة من يوفنتوس الجولة الماضية برصيد 11 نقطة.

وسيلتقي في الجولة المقبلة مع ساسولو الذي فاز على يوفنتوس وإنتر تواليا.

نابولي ليتشي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فريق كوكا بالدوري التركي بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخسر من فولفسبورج وطرد صاحب هدف كأس العالم التشكيل - عودة أساسيو ميلان.. وتاتي يقود هجوم لاتسيو دي زيربي: الهزيمة بسداسية من أستون فيلا هي مسؤوليتي 10 انتصارات متتالية.. هاتريك واتكينز يقود أستون فيلا لاكتساح برايتون بسداسية انتهت الدوري الإنجليزي – بورنموث (0)-(4) أرسنال انتهت – مانشستر يونايتد (0)-(1) بالاس.. سيتي (1)-(2) ولفرهامبتون.. سقوط قطبي مانشستر تشكيل أرسنال - رايا وساكا أساسيان أمام بورنموث.. والنني على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0) (0) ليفربول.. بداية القمة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - جيرونا (0)-(0) ريال مدريد.. الأول يضيع 10 دقيقة | الدوري الإسباني
ساكا قدم الهدايا وأصيب.. أرسنال يفوز على بورنموث برباعية 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السقوط الأول.. ولفرهامبتون ينتصر على مانشستر سيتي بثنائية 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هودسون يعرف سر الشياطين.. كريستال بالاس يُسقط مانشستر يونايتد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - صلاح أساسي مع ليفربول وتوتنام بالقوة الضاربة 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(1) أرتا سولار.. فرصة التعادل تضيع بقدم شيكابالا ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فريق كوكا بالدوري التركي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 3 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك 4 خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون