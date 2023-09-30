التشكيل - عودة أساسيو ميلان.. وتاتي يقود هجوم لاتسيو

عاد مايك ماينان ورافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش وأوليفييه جيرو لقيادة تشكيل ميلان في مواجهة لاتسيو بقمة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

في المقابل يبدأ الأرجنتيني تاتي كاستيينوس في قيادة هجوم لاتسيو، ويتواجد الفرنسي ماتيو جيندوزي في الوسط.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: دافيدي كالابريا - فيكايو توموري – سيمون كيير – ثيو هيرنانديز

الوسط: روبن لوفتس تشك – تيجاني رينديرز – ياسين عدلي

الهجوم: رافائيل لياو – أوليفييه جيرو – كريستيان بوليسيتش

وجاء تشكيل لاتسيو:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل

الدفاع: آدم ماروسيتش – نيكولو كاسالي – أليسيو رومانيولي – السيد هيساي

الوسط: نيكولو روفيلا – ماتيو جيندوزي – لويس ألبرتو

الهجوم: فيليبي أندرسون - تاتي كاستيينوس – ماتيا زاكاني

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن إنتر.

فيما يحتل لاتسيو المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط.