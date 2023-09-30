تشكيل الزمالك - عواد يحرس المرمى أمام أرتا سولار.. وعودة فتوح

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 17:51

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عواد - مران الزمالك - الصورة من موقع النادي الرسمي

عاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك لتشكيل فريقه الأساسي أمام أرتا سولار 7 الجيبوتي.

ويلعب الزمالك ضد أرتا سولار في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وشهد تشكيل الزمالك الذي دفع به خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر.

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وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد – أحمد سيد "زيزو" – شيكابالا

الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيف الدين الجزيري

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي – محمد عبد الغني – حاتم سكر – محمد طارق – محمد أشرف – إبراهيما نداي – سيد عبد الله – يوسف أوباما

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في جيبوتي بفوز أرتا سولار بهدفين دون رد.

محمد عواد الزمالك الكونفدرالية
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