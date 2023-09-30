طبيب بيراميدز: إصابة إبراهيم عادل بكسر في الكاحل.. وخطوة منتظرة

كشف مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز تفاصيل إصابة إبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق.

وغادر عادل مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي بسبب الإصابة وحل مصطفى فتحي بدلا منه.

وقال المنيري عبر المركز الإعلامي لناديه: "الفحص المبدئي أثبت إصابة إبراهيم عادل بكسر في الكاحل".

وأضاف "اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حاجته للتدخل الجراحي او الاكتفاء بالعلاج التحفظي".

واكتسح بيراميدز ضيفه الجيش الرواندي بنتيجة 6-1 في مباراة كان بطلها مصطفى فتحي الذي سجل "سوبر هاتريك" رباعية في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وسجل أهداف اللقاء: مصطفى فتحي (4) ومحمد الشيبي ووليد الكرتي، وسجل فيكتور مبوما هدف الضيوف الوحيد.

ويعد ذلك ثالث أكبر انتصار لـ بيراميدز في المشاركات القارية بعد هلال الساحل السوداني 7-0 ونواذيبو الموريتاني 6-0 وكلاهما في الكونفدرالية.

فيما أصبح مصطفى فتحي أول لاعب يسجل سوبر هاتريك لبيراميدز في تاريخه في كل المسابقات.

وأصبح بيراميدز أول فريق يحجز بطاقة تأهله لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.