تشكيل أرسنال - رايا وساكا أساسيان أمام بورنموث.. والنني على مقاعد البدلاء

يحرس دافيد رايا مرمى فريقه أرسنال في مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على بورنموث في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب فيتاليتي.

وعاد الحارس الإسباني رايا لحراسة مرمى أرسنال على حساب أرون رامسديل الذي خاض مباراة برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية بشكل أساسي.

كما ظهر بوكايو ساكا في تشكيل فريقه الأساسي بعد شكوك حول قدرته على المشاركة.

فيما يتواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء بعدما تعافى من الإصابة وشارك لعدة دقائق خلال مواجهة برينتفورد.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بين وايت – جابريال – ويليام ساليبا – أولكساندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس – كاي هافرتز– مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – إيدي نكيتياه – جابريل جيسوس

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال: رامسديل - محمد النني - تومياسو - جورجينيو - باولو فييرا - تروسارد -

ويحتل أرسنال المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.

فيما يأتي بورنموث في المركز 17 برصيد 3 نقاط.