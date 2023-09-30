خبر في الجول - رضا سليم جاهز لمواجهة إنبي.. وكولر يحسم موقفه

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 15:54

كتب : أحمد الخولي

احتفال رضا سليم بهدف الأهلي أمام المصري

بات المغربي رضا سليم لاعب الأهلي جاهزا لخوض مواجهة إنبي ضمن نصف نهائي كأس مصر.

ويلعب الأهلي أمام إنبي يوم الأربعاء المقبل ضمن نصف نهائي كأس مصر.

وحسبما علم فإن رضا سليم تعافى من الإصابة وبات جاهزا لمواجهة إنبي.

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قرار ضم اللاعب لقائمة المباراة من عدمه سيكون وفقا للرؤية الفينة لمارسيل كولر مدرب الفريق.

وغاب رضا سليم عن مباراة الأهلي امام سانت جورج الإثيويبي ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لعدم الجاهزية.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي سانت جورج الإثيوبي في دور الـ32.

وفاز الأهلي على سانت جورج برباعية دون رد في إياب دور الـ32 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة. ليكون المجموع النهائي لمباراتي الذهاب والعودة 7-صفر للأحمر.

ويلعب الأهلي أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر، على ان يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في نصف النهائي الآخر.

الأهلي كأس مصر رضا سليم
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