في الجول يكشف - احتجاج من إنبي على لوائح المشاركة في السوبر

أرسل مجلس إدارة إنبي خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية أعرب فيه عن رفضه لمشاركة فيوتشر بدلا منه في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال حال خسارته ضد الأهلي في نصف نهائي كأس مصر.

وتنص لوائح بطولة السوبر المستحدثة على مشاركة بطل الدوري (الأهلي) وبيراميدز (وصيف الدوري) وبطل كأس الرابطة الأندية (سيراميكا كليوباترا) وبطل كأس مصر.

وبما إن الزمالك موقوف من المشاركة في البطولة لاعتذاره عنها الموسم الماضي فيحتاج إنبي للفوز على الأهلي في نصف النهائي ليضمن مقعده في البطولة، أما في حال خسارته فسوف يشارك فيوتشر بصفته رابع الدوري.

وأكد إنبي أنه لم يتم إخطاره أحد الآن بمعايير بطولة السوبر الجديد.

وأشار إنبي إلى أنه يرفض عدم وجود ممثل لكأس مصر في بطولة السوبر المستحدثة التي من المقرر إقامتها في الإمارات وبالتالي رفضه لاشتراطات المشاركة في البطولة.

كما أعرب النادي البترولي عن استغرابه من إقامة نصف النهائي الأول بينه وبين الأهلي في شهر أكتوبر، فيما يخوض الزمالك وبيراميدز نصف النهائي الثاني في شهر نوفمبر.

هذا فضلا عن امتعاضه من خوضه لمبارياته في الدوري في الرابعة عصرا مع خوضها خارج ملعبه في أول جولتين.

وتجدر الإشارة إلى أن إنبي خاض مباراته الأولى في الدوري خارج ملعبه ضد الداخلية، ثم واجه طلائع الجيش في ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية.

وجاء خطاب إنبي كالتالي: