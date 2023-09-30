ألونسو: تدريب ريال مدريد؟ الوقت ما زال مبكرا

يضع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن كامل تركيزه مع فريقه خلال الوقت الحالي رغم أنباء وجوده ضمن الأسماء المرشحة لتدريب ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يترك كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تدريب الفريق في نهاية الموسم والانتقال لتدريب منتخب البرازيل بشكل رسمي.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: "تدريب ريال مدريد؟ الوقت مبكر جدا للحديث عن هذا الأمر. بدأنا الموسم بشكل جيد ويجب أن أكون أول شخص يواصل العمل بتركيز كبير".

وأوضح "ما يتردد لا يمثل مشكلة للاعبي ليفركوزن لأنهم يعرفون طريقة العمل في كرة القدم. لا توجد مشكلة لدى أي لاعب، ولم نتحدث في هذا الأمر".

فيما قال ألونسو في تصريحات عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد؟ شيء واحد في كل مرة. الآن أنا هنا سعيد جدا وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وأتم "عادة في كرة القدم عندما تفكر على المدى المتوسط إلى الطويل تفقد التركيز على ما لديك أقرب والآن، أفكر فقط في ما لدينا هنا".

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية في وقت سابق أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يسعى لإسناد مهمة تدريب الفريق لمدير فني شاب.

وأوضحت الإذاعة أن روبيرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن مرشحان لتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأكد المصدر ذاته أن بيريز يقدر الثنائي كثيرا ويتواجد في القائمة المرشحة لتدريب النادي الملكي بعد رحيل أنشيلوتي وانتهاء عقده في صيف 2024.

ويتولى المدير الفني الإيطالي تدريب ريال مدريد منذ موسم 2021-2022 في ولاية ثانية.

وتمكن أنشيلوتي من التتويج ببطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم الأندية في أول موسم له وفي الموسم الماضي توج بكأس ملك إسبانيا.

وخسر أنشيلوتي بطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي لصالح غريمه برشلونة، إذ احتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 78 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة.