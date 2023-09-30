سبورت: برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد دي يونج

بدأ ديكو المدير الرياضي لبرشلونة مفاوضات تجديد تعاقد لاعب الفريق فرينكي دي يونج.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها أن العلاقة جيدة بين النادي واللاعب قد تدفع لتسريع وتيرة المفاوضات.

وينتهي تعاقد اللاعب الهولندي مع برشلونة في صيف عام 2026.

وأوضح التقرير أن ديكو أخبر دي يونج أنه هو وتشافي هيرنانديز مدرب الفريق يؤمنان بضرورة تواجده مع الفريق وأنه حجر زاوية في مشروع النادي.

وحال التوصل لاتفاق فمن المتوقع أن يكون التجديد حتى صيف عام 2028.

وأبدى اللاعب شعوره بالراحة لتواجده في المدينة والنادي وأنه لا يوجد لديه أي أهداف أخرى سوى الاستمرار مع النادي.

اللاعب صاحب الـ26 عاما انضم إلى برشلونة قادما من أياكس في صيف عام 2019.

وخاض دي يونج مع برشلونة 190 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا وصنع 21 آخرين.