قمصان: حققنا المطلوب.. والتدوير على رأس أولويات كولر

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 14:19

كتب : FilGoal

الأهلي - سانت جورج - كهربا

يرى سامي قمصان، مدرب الأهلي، أن فريقه حقق المطلوب بتخطي عقبة فريق سانت جورج الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي سانت جورج الإثيوبي في دور الـ32.

وفاز الأهلي على سانت جورج برباعية دون رد في إياب دور الـ32 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة. ليكون المجموع النهائي لمباراتي الذهاب والعودة 7-صفر للأحمر.

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وقال قمصان عبر الموقع الرسمي لناديه: "حققنا المطلوب بتخطي عقبة فريق سانت جورج وحسم التأهل لدور المجموعات بنتيجة كبيرة".

وأوضح "عملية تدوير مشاركة اللاعبين التي قام بها الجهاز الفني كانت مهمة للغاية، خاصة أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، في ظل صعوبة المباريات بالفترة القادمة، والحاجة إلى تجهيز الجميع بالشكل المناسب".

وأكمل "مارسيل كولر يولي اهتماما كبيرا بمسألة التدوير، وهو أحد الأهداف التي نعمل عليها بشكل مستمر، خاصة أن الشهر المقبل لدينا ارتباطات عديدة في مختلف المنافسات".

وأشاد قمصان بالأداء المميز للاعبين، خاصة محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا، في ظل أهمية إراحة العناصر المختلفة بالفريق"

وأتم "بدون شك بطولة إفريقيا هدف رئيسي لنا، ونسعى إلى الفوز باللقب وكتابة تاريخ كبير في عدد مرات التتويج بها".

رباعية الأهلي سجلها كل من محمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" بواقع هدفين لكل منهما.

الأهلي سانت جورج سامي قمصان
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