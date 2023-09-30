بايرن يكشف سبب عدم ضم ديكلان رايس

كشف هيربرت رينر رئيس بايرن ميونيخ سبب عدم نجاح ناديه في ضم ديكلان رايس من وست هام قبل انتقاله إلى أرسنال.

وتحدث رئيس بايرن للصحفيين قائلا: "بالنظر لإمكانياتنا المالية كان يجب علينا النظر لأولويات أخرى".

وواصل "لهذا السبب في هذا النادي يجب اتخاذ قرارا تصب في مصلحته".

وكانت التقارير الصحفية الألمانية أبرزها صحيفة "بيلد" ذكرت أن رايس يعد هدفا رئيسيا لتوماس توخيل المدير الفني للفريق البافاري.

وفي نهاية المطاف انتقل رايس إلى أرسنال في صفقة تُقدر بـ105 مليون جنيه إسترليني.

وضم بايرن في الصيف الماضي كل من هاري كين وكونراد لايمر وكيم مين جاي ودانييل بيريتز ورافائيل جيريرو.