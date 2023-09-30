جيسوس: نيمار يتطور من مباراة إلى أخرى

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 14:08

كتب : FilGoal

نيمار لاعب الهلال السعودي

شدد جورج جيسوس مدرب الهلال على أن نيمار مازال لديه الكثير ليقدمه للفريق الفريق.

وفاز الهلال على الشباب بهدفين دون رد في الدربي الذي أقيم ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل كاليدو كوليبالي وألكسندر ميتروفيتش هدفي الهلال في شباك الشباب.

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وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "لعبنا مباراة صعبة أمام منافس يملك لاعبين على مستوى مميز، وهي واحدة من أفضل مباريات الهلال هذا الموسم".

وأضاف "كانت لدينا فرصة لتسجيل العديد من الأهداف كما كان هناك التزام وتنظيم دفاعي جيد خلال مواجهة الشباب. نیمار قدم مباراة جيدة ويتطور من مباراة إلى أخرى ومازال لديه الكثيـر".

نيمار دا سيلفا أهدر ركلة جزاء وفشل في تسجيل هدفه الأول بقميص الزعيم.

لكن النجم البرازيلي عاد وقدم تمريرتين حاسمتين لكوليبالي وميتروفيتش.

وواصل مدرب الهلال "في المرة الأولى لحضوري مع الهلال كانت الجماهير تردد أسمي بكثرة، وهذه المرة أقل بعض الشيء، لكنه جمهور كبير ومميز ويصنع الفارق لصالحنا".

وأتم "نحن الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتعرض لأي خسارة وهذا أمر مهم للغاية".

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة عن اتحاد جدة الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام الفيحاء.

فيما توقف رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز 11 في جدول تريتب الدوري.

الهلال السعودي نيمار جيسوس
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