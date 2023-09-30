كانسيلو: برشلونة يفتقر إلى الحسم أمام المرمى

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 13:10

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو

يرى جواو كانسيلو لاعب برشلونة أن فريقه يفتقر إلى الحسم وتسجيل الأهداف رغم صناعة العديد من الفرص.

انتصر برشلونة بصعوبة على إشبيلية بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

سجل هدف اللقاء الوحيد: سيرخيو راموس بالخطأ في مرماه.

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وقال كانسيلو في تصريحات للصحفين عقب مباراة إشبيلية: "لقد عانينا كثيرًا أمام فريق عظيم يضم لاعبين رائعين. في النهاية فزنا وأصبحنا مُتصدرين".

وشدد "أمام مايوركا، كان يجب أن نفوز لكننا لم نتمكن من الحصول على النقاط الثلاث".

وأتم "أحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق وأعتقد أن الجميع كانوا جيدين للغاية. إنه فوز مستحق".

الفوز رفع رصيد برشلونة لـ 20 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت قبل لقاء مرتقب السبت بين جيرونا وريال مدريد.

فيما توقف رصيد إشبيلية عند 7 نقاط في المركز الـ 12 من 7 مباريات.

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