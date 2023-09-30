كرة طائرة - مصر تخسر من أمريكا في بداية مشوار تصفيات أولمبياد باريس

استهل منتخب مصر للكرة الطائرة مشواره في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 بالخسارة من منتخب أمريكا.

وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3 أشواط دون رد، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحسم المنتخب الأمريكي نتائج الأشواط الثلاثة كالتالي:

الشوط الأول : 25-20

الشوط الثاني : 25-16

الشوط الثالث: 25-19

وتقام هذه التصفيات خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل في الصين والبرازيل واليابان.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الياباني في الجولة الثانية، ظهر غد الأحد في تمام الساعة 1:25 ظهرا.

نظام التصفيات

تقع مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فنلندا وتونس واليابان وصربيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا، ويتأهل أول منتخبين فقط وهو ما يصعب من حظوظ الفراعنة ونسور قرطاج.

وحال فشل منتخبا مصر وتونس في التأهل إلى أولمبياد باريس من التصفيات المقرر إقامتها في طوكيو سيتم التنافس عن طريق التصنيف.

وتقدم منتخب مصر في التصنيف العالمي من المركز 23 إلى 19 وذلك قبل نهائي أمم إفريقيا ليقترب أكثر من أن يكون الأول في إفريقيا.

سيشارك أحد منتخبات إفريقيا في باريس 2024 عن طريق الكوتة القارية وسيتم اختيار أفضل منتخب إفريقيا صاحب أعلى تصنيف في يونيو 2024.