مؤتمر تشافي: راموس قدم مباراة رائعة.. وننتظر موقف رافينيا

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 11:31

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن سيرجيو راموس مدافع إشبيلية المخضرم قدم مباراة رائعة لكنه واجه عدم التوفيق.

انتصر برشلونة بصعوبة على إشبيلية بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

انتصر برشلونة بصعوبة على إشبيلية بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
تقرير: هندرسون يضع جيرارد في مأزق قبل مواجهة أهلي جدة الزمالك يشكر لاعبي الطائرة والسلة بعد الموافقة على تخفيض عقودهم.. ورسالة لفرق النادي مواعيد مباريات السبت 30 سبتمبر - الزمالك في إفريقيا وليفربول وريال مدريد.. والدوري السعودي النسر لا يُلدغ من نيران الأهداف المتأخرة.. دي ماريا يقود بنفيكا للفوز على بورتو

وقال تشافي مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي: "راموس مدافع مذهل، لديه الكثير من المزايا في عمره للاستمرار في المستوى الأول. لم يحالفه الحظ بتسجيل هدف في مرماه لكنه لعب مباراة رائعة في رأيي.

وأضاف "أراوخو لم يلعب لأنه لعب الكثير من الدقائق في المباراتين الأخيرتين مع الأخذ في الاعتبار أنه عائد من إصابة كبيرة ولهذا السبب أراحناه".

وواصل "فيرمين لوبيز بات خيارا هاما لنا. لقد قلت بالفعل أنه سيساعدنا كثيرا وها هو يلعب مباراة رائعة مرة أخرى. إنه يؤدي بمستوى جيد جدا".

وكشف "رافينيا سيقوم بإجراء المزيد من الفحوصات، ونأمل أن يكون متاحا مرة أخرى بعد فترة التوقف. أعلم أن هناك الكثير من الانتقادات بسبب المداورة، ولكن بدونها سيكون هناك الكثير من الإصابات".

الفوز رفع رصيد برشلونة لـ 20 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت قبل لقاء مرتقب السبت بين جيرونا وريال مدريد.

فيما توقف رصيد إشبيلية عند 7 نقاط في المركز الـ 12 من 7 مباريات.

برشلونة إشبيلية الدوري الإسباني
نرشح لكم
مواعيد مباريات السبت 30 سبتمبر - الزمالك في إفريقيا وليفربول وريال مدريد.. والدوري السعودي النسر لا يُلدغ من نيران الأهداف المتأخرة.. دي ماريا يقود بنفيكا للفوز على بورتو دورتموند يتصدر الدوري مؤقتا بثلاثية أمام هوفنهايم.. ورقم قياسي لـ هوملز مونزا يضم بابو جوميز بطل العالم انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1) (0) إشبيلية.. فوز بهدف راموس "جريمة غير مقبولة".. برشلونة يعلن قطع العلاقات المؤسسية مع إشبيلية التشكيل - لامين جمال أساسي في هجوم برشلونة.. وراموس يقود دفاع إشبيلية "تعليق الإجراءات البروتوكولية".. إشبيلية يصدر بيانا بشأن قضية نيجريرا قبل لقاء برشلونة
أخر الأخبار
مؤتمر تشافي: راموس قدم مباراة رائعة.. وننتظر موقف رافينيا 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: هندرسون يضع جيرارد في مأزق قبل مواجهة أهلي جدة 33 دقيقة | السعودية
الزمالك يشكر لاعبي الطائرة والسلة بعد الموافقة على تخفيض عقودهم.. ورسالة لفرق النادي 49 دقيقة | كرة سلة
مواعيد مباريات السبت 30 سبتمبر - الزمالك في إفريقيا وليفربول وريال مدريد.. والدوري السعودي ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - سيدات الأهلي يبدأن المشوار الإفريقي بالفوز على جرين الكونغولي 10 ساعة | كرة يد
النسر لا يُلدغ من نيران الأهداف المتأخرة.. دي ماريا يقود بنفيكا للفوز على بورتو 11 ساعة | الكرة الأوروبية
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. جلسة لوزير الشباب لاستعراض خطة لزيادة المكافآت للرياضيين 11 ساعة | رياضات أخرى
راموس رسم البسمة على وجه لامين مرتين.. برشلونة يفوز على إشبيلية بهدف عكسي 11 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك