مؤتمر تشافي: راموس قدم مباراة رائعة.. وننتظر موقف رافينيا

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن سيرجيو راموس مدافع إشبيلية المخضرم قدم مباراة رائعة لكنه واجه عدم التوفيق.

انتصر برشلونة بصعوبة على إشبيلية بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

انتصر برشلونة بصعوبة على إشبيلية بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال تشافي مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي: "راموس مدافع مذهل، لديه الكثير من المزايا في عمره للاستمرار في المستوى الأول. لم يحالفه الحظ بتسجيل هدف في مرماه لكنه لعب مباراة رائعة في رأيي.

وأضاف "أراوخو لم يلعب لأنه لعب الكثير من الدقائق في المباراتين الأخيرتين مع الأخذ في الاعتبار أنه عائد من إصابة كبيرة ولهذا السبب أراحناه".

وواصل "فيرمين لوبيز بات خيارا هاما لنا. لقد قلت بالفعل أنه سيساعدنا كثيرا وها هو يلعب مباراة رائعة مرة أخرى. إنه يؤدي بمستوى جيد جدا".

وكشف "رافينيا سيقوم بإجراء المزيد من الفحوصات، ونأمل أن يكون متاحا مرة أخرى بعد فترة التوقف. أعلم أن هناك الكثير من الانتقادات بسبب المداورة، ولكن بدونها سيكون هناك الكثير من الإصابات".

الفوز رفع رصيد برشلونة لـ 20 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت قبل لقاء مرتقب السبت بين جيرونا وريال مدريد.

فيما توقف رصيد إشبيلية عند 7 نقاط في المركز الـ 12 من 7 مباريات.