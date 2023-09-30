تقرير: هندرسون يضع جيرارد في مأزق قبل مواجهة أهلي جدة

ينتظر ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق موقف جوردان هندرسون النهائي من المشاركة أمام أهلي جدة.

ويلعب الاتفاق أمام أهلي جدة مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن هندرسون تعرض للإصابة في الحصة التدريبية الأخيرة للاتفاق تحضيرا لمواجهة أهلي جدة.

وأوضحت التقارير أن جيرارد سيحسم أمر مشاركة هندرسون في المباراة اليوم بناء على توصية الجهاز الطبي.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أهلي جدة صاحب المركز السادس.

فيما يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.

هندرسون صاحب الـ 33 عاما انضم لصفوف الاتفاق بداية الموسم الجاري قادما من ليفربول.

قائد الريدز السابق شارك مع فارس الدهناء خلال 7 مباريات وساهم في 5 أهداف.