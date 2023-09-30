الزمالك يشكر لاعبي الطائرة والسلة بعد الموافقة على تخفيض عقودهم.. ورسالة لفرق النادي

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 10:54

كتب : إبراهيم رمضان

تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر - كرة طائرة

وجه أحمد فؤاد الوطن عضو اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك والمدير المالي للنادي الشكر للاعبي الكرة الطائرة والسلة بعد الموافقة على تخفيض عقودهم.

وأكد أحمد فؤاد الوطن أن لاعبي الزمالك في الكرة الطائرة والسلة ضربوا أروع المثل في الإيثار وحب النادي والانتماء للنادي بموقفهم الأخير والموافقة علي تخفيض قيمة العقود كنوع من الوفاء ورد الجميل.

وشدد عضو اللجنة الثلاثية والمدير المالي أنه لم يجد أي صعوبة من اللاعبين في الطائرة والسلة أثناء التفاوض معهم على تخفيض العقود قائلا: "ما حدث رسالة مهمة جدا ودليل على الروح الجديدة والعهد الجديد الذي يشهده النادي خلال الفترة الراهنة وسيشهده خلال الفترة المقبلة".

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وقال أحمد فؤاد الوطن: أتمنى أن يصل مدلول هذه الرسالة وهذا الموقف النبيل من لاعبي الكرة الطائرة والسلة لجميع اللاعبين داخل النادي في جميع الألعاب خصوصا إن روح التكاتف والوقوف خلف النادي في مثل هذه الظروف فرض على الجميع والكل اثبت بالأفعال لا بالأقوال انهم مع نادي الزمالك وخلف الكيا".

واختتم احمد فؤاد الوطن تصريحاته بالتأكيد على أن هؤلاء اللاعبين يستحقون توجيه الشكر لهم علي دورهم ووقوفهم مع ناديهم وترجيح المصلحة العامة علي مصالحهم الشخصية خاصة وأن الجميع يعرف أنه كمسؤول مالي لم يتأخر علي تلبية جميع متطلبات الفرق الرياضية الجماعية وصرف جميع مستحقات اللاعبين.

وأتم فؤاد الوطن حديثه متمنيا تكرار هذا الموقف والإيثار في جميع الألعاب المختلفة داخل النادي بما يضمن الحفاظ علي حقوق اللاعبين وحقوق النادي في آن واحد.

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