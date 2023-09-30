مواعيد مباريات السبت 30 سبتمبر - الزمالك في إفريقيا وليفربول وريال مدريد.. والدوري السعودي

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية وكذلك على المستوى القاري.

ويخوض الزمالك مباراة مصيرية في كأس الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي ضمن إياب دور الـ32 بعدما خسر ذهابا بهدفين دون رد.

في المقابل يخوض ليفربول بقيادة محمد صلاح مواجهة مرتقبة أمام توتنام بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

الكونفدرالية

الزمالك × أرتا سولا.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس

الدوري الإنجليزي

توتنام × ليفربول .. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

ولفرهامبتون × مانشستر سيتي .. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

جيرونا× ريال مدريد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال سوسيداد × أتليتك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

ميلان × لاتسيو .. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ساليرنيتانا × إنتر .. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ليتشي × نابولي.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

فولفسبورج × آينتراخت فرانكفورت (بقيادة عمر مرموش) .. 4:30 مساء

لايبزج × بايرن ميونيخ.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري السعودي

الأهلي × الاتفاق.. 9:00 مساء - SSC سبورت 1.

الخليج (محمد شريف) × ضمك (طارق حامد).. 9:00 مساء - SSC إكسترا 1.