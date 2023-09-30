كرة يد - سيدات الأهلي يبدأن المشوار الإفريقي بالفوز على جرين الكونغولي
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 00:52
كتب : محمد سمير
بدأت سيدات الأهلي رحلة البطولة الإفريقية لكرة اليد بالفوز على جرين دي سيل الكونغولي.
وانتهت نتيجة المباراة بـ 25-16.
وتشارك سيدات الأهلي في البطولة المقامة في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى لمنافسات السيدات رفقة كل من بريميرو دي أجوستو الأنجولي، نزيكو الكاميروني، أوتوهو الكونغولي - جرين دي سيل الكونغولي.
قائمة سيدات الأهلي جاءت كالآتي:
نصرة عيد - شهد الشواربي - فرح الشاذلي - منة سيد - أمينة هشام - فرح حازم - تقى كامل - رنا راضي - فيفالدا دا سيلفا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - أمينة عاطف - نوال خليل - سارة الخولي - ليلى حماد.
وكان فريق الرجال استهل مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد بالفوز على فاب الكاميروني 33-18.
وأنهى الأهلي الشوط الأول بنتيجة 11-8، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني بنتيجة 22-10.