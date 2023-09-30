النسر لا يُلدغ من نيران الأهداف المتأخرة.. دي ماريا يقود بنفيكا للفوز على بورتو

انتصر بنفيكا على ضيفه بورتو بهدف دون رد في قمة الجولة السابعة وكلاسيكو الكرة البرتغالية على ملعب دا لوش.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أنخيل دي ماريا.

وارتفع رصيد بنفيكا لـ 18 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت.

فيما ظل تراجع بورتو للمركز الثالث برصيد 16 نقطة.

ومنذ بداية الموسم سجل بورتو 5 أهداف أكثر من أي فريق آخر في الوقت بدلا من الضائع من عمر الشوط الثاني في الدوري البرتغالي كتبت له 4 انتصارات.

في المقابل وصل بنفيكا للفوز السادس تواليا بعدما استهل الموسم بخسارة من بوافيشتا في الجولة الأولى.

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وصف المباراة

وأكمل لاعبو بورتو اللقاء بدءا من الدقيقة 19 بـ 10 لاعبين بعد طرد فابيو كاردوسو.

وفي الدقيقة 53 منع القائم الأيسر لبورتو تسديدة أوركان كوكوتشو.

وحوّل أنخيل دي ماريا عرضية مرت من الجميع وأودعها في الشباك في الدقيقة 68.

ورفع دي ماريا رصيده لـ 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي النسور بالدوري البرتغالي.

الحكم احتسب 6 دقائق وقت بدلا من الضائع شهدت سيطرة من بورتو بحثا عن تعادل قاتل لكن لاعبو بنفيكا حافظوا على نظافة شباكه لتنتهي المباراة بفوز النسور.