النسر لا يُلدغ من نيران الأهداف المتأخرة.. دي ماريا يقود بنفيكا للفوز على بورتو

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 00:42

كتب : إسلام أحمد

أنخيل دي ماريا - بنفيكا

انتصر بنفيكا على ضيفه بورتو بهدف دون رد في قمة الجولة السابعة وكلاسيكو الكرة البرتغالية على ملعب دا لوش.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أنخيل دي ماريا.

وارتفع رصيد بنفيكا لـ 18 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت.

أخبار متعلقة:
إنتر يتعادل مع سوسيداد في الوقت القاتل.. وسالزبورج يحقق فوزا مفاجأ على بنفيكا لتعويض رحيل ريستيتش إلى سيلتا فيجو.. بنفيكا يستعير خوان بيرنات بنفيكا بلا يوناني لأول مرة منذ 2014.. نوتينجهام فوريست يضم أوديسياس فلاكديموس يعود مجددا.. جيديش إلى بنفيكا على سبيل الإعارة

فيما ظل تراجع بورتو للمركز الثالث برصيد 16 نقطة.

ومنذ بداية الموسم سجل بورتو 5 أهداف أكثر من أي فريق آخر في الوقت بدلا من الضائع من عمر الشوط الثاني في الدوري البرتغالي كتبت له 4 انتصارات.

في المقابل وصل بنفيكا للفوز السادس تواليا بعدما استهل الموسم بخسارة من بوافيشتا في الجولة الأولى.

وصف المباراة

وأكمل لاعبو بورتو اللقاء بدءا من الدقيقة 19 بـ 10 لاعبين بعد طرد فابيو كاردوسو.

وفي الدقيقة 53 منع القائم الأيسر لبورتو تسديدة أوركان كوكوتشو.

وحوّل أنخيل دي ماريا عرضية مرت من الجميع وأودعها في الشباك في الدقيقة 68.

ورفع دي ماريا رصيده لـ 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي النسور بالدوري البرتغالي.

الحكم احتسب 6 دقائق وقت بدلا من الضائع شهدت سيطرة من بورتو بحثا عن تعادل قاتل لكن لاعبو بنفيكا حافظوا على نظافة شباكه لتنتهي المباراة بفوز النسور.

بورتو بنفيكا الدوري البرتغالي دي ماريا
نرشح لكم
دورتموند يتصدر الدوري مؤقتا بثلاثية أمام هوفنهايم.. ورقم قياسي لـ هوملز مونزا يضم بابو جوميز بطل العالم انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1) (0) إشبيلية.. فوز بهدف راموس "جريمة غير مقبولة".. برشلونة يعلن قطع العلاقات المؤسسية مع إشبيلية التشكيل - لامين جمال أساسي في هجوم برشلونة.. وراموس يقود دفاع إشبيلية "تعليق الإجراءات البروتوكولية".. إشبيلية يصدر بيانا بشأن قضية نيجريرا قبل لقاء برشلونة مؤتمر أنشيلوتي عن قضية نيجريرا.. وحقيقة الخلاف مع فينسيوس إصابتان جديدتان في مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
كرة يد - سيدات الأهلي يبدأن المشوار الإفريقي بالفوز على جرين الكونغولي ساعة | كرة يد
النسر لا يُلدغ من نيران الأهداف المتأخرة.. دي ماريا يقود بنفيكا للفوز على بورتو ساعة | الكرة الأوروبية
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. جلسة لوزير الشباب لاستعراض خطة لزيادة المكافآت للرياضيين 2 ساعة | رياضات أخرى
راموس رسم البسمة على وجه لامين مرتين.. برشلونة يفوز على إشبيلية بهدف عكسي 2 ساعة | الدوري الإسباني
دورتموند يتصدر الدوري مؤقتا بثلاثية أمام هوفنهايم.. ورقم قياسي لـ هوملز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - جوانينج يحقق المفاجأة الأولى ويقصى أورلاندو من دور الـ 32 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مونزا يضم بابو جوميز بطل العالم 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2024 للمحليين 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك