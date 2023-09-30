تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. جلسة لوزير الشباب لاستعراض خطة لزيادة المكافآت للرياضيين

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 00:22

كتب : بسام أبوبكر

وزارة الشباب والرياضة المصرية

يعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا بلاعبي منتخبات مصر المختلفة مطلع الأسبوع المقبل، لاستعراض الخطة المتكاملة لزيادة قيمة المكافآت المالية للرياضيين خلال العام الحالي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجلسة "حكاية وطن" والتي عقدت الثلاثاء الماضي بالإسماعيلية.

وشدد وزير الشباب والرياضة أن هذه الخطة تهدف إلى تحفيز اللاعبين وتقدير جهودهم وتضحياتهم في تمثيل المنتخبات الوطنية.

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وستشمل تلك الزيادات المقترحة في المكافآت مختلف الرياضات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية والقيادة السياسية وحرصها على مواصلة دعم الرياضة والرياضيين، لتعزيز أهمية دور الرياضيين المصريين في اعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر عاليا في كافة المحافل العالمية.

وأشار صبحي إلى حرص فخامة الرئيس علي دعم الرياضيين معنويا وماديا بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعا إضافيا للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية.

وأكد على أن هذا الاجتماع يهدف إلى بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
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