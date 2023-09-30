راموس رسم البسمة على وجه لامين مرتين.. برشلونة يفوز على إشبيلية بهدف عكسي

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 00:06

كتب : FilGoal

لامين جمال يحتفل بهدف راموس العكسي

انتصر برشلونة بصعوبة على إشبيلية بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

سجل هدف اللقاء الوحيد: سيرخيو راموس بالخطأ في مرماه.

قبل المباراة نشرت بعض الحسابات فيديو منذ 2016 يظهر فيه سيرخيو راموس ممسكا يد الطفل لامين جمال قبل بداية الكلاسيكو الطفل يبدو سعيدا.

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واليوم أعاد راموس البسمة على وجه لامين جمال بعدما حوّل بالخطأ تمريرته في شباكه مسجلا هدف اللقاء الوحيد.

ولم يخسر في برشلونة آخر 16 مباراة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني (ربح 12 وتعادل 4)، منذ الهزيمة 1-2 في أكتوبر 2015، وحافظ على شباكه نظيفة في كل من المباريات الأربع الأخيرة.

الفوز رفع رصيد برشلونة لـ 20 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت قبل لقاء مرتقب السبت بين جيرونا وريال مدريد.

فيما توقف رصيد إشبيلية عند 7 نقاط في المركز الـ 12 من 7 مباريات.

التشكيل

بدأ لامين جمال في تشكيل برشلونة الأساسي وتواجد رافينيا في وسط الفريق الكتالوني

في المقابل قاد سيرخيو راموس دفاع إشبيلية والقائد إيفان راكيتيتش في وسط الفريق الأندلسي أمام فريقه السابق.

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وصف المباراة

بدأ المباراة هادئة باستحواذ من برشلونة بحثا عن الهدف الأول.

أول فرصة حقيقية في الشوط الأول جاءت لجواو فيليكس الذي تسلم عرضية أرضية من جواو كانسيلو وسدد كرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 21.

رد إشبيلية بعد 9 دقائق بالفرصة الأولى والتهديد الأول بتسديدة من لوكاس أوكامبوس تصدى لها جافي بصدره من أمام المرمى ببراعة.

وتألق تير شتيجين في التصدي لفرصة دودي لوكيباكيو من داخل منطقة الجزاء.

وتوقفت المباراة بسبب إصابة رافينيا وخروجه في الدقيقة 37 وعوضه فيرمن لوبيز.

شوط أول انتهى بتعادل سلبي.

وكاد روبرت ليفاندوفسكي أن يتقدم بالهدف الأول لكن تسديدته في الدقيقة 56 ارتطمت بالمدافع ومرت أعلى العارضة.

وبعد دقيقة واحدة مرت رأسية جافي أعلى العارضة.

واصل برشلونة بحثه عن هدف التقدم في ظل تراجع لاعبي إشبيلية.

وفي الدقيقة 76 وبعد عرضية صغيرة من لامين جمال من داخل منطقة الجزاء حوّل سيرخيو راموس بالخطأ الكرة في شباك الفريق الأندلسي كاتبا هدف التقدم الذي لم يستطع لاعبي برشلونة تسجيله.

وبات هذا الهدف هو ثالث هدف عكسي يسجله راموس في الدوري الإسباني وكلاهما كان لحساب ريال مدريد بقميص إشبيلية.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي محاولة من لاعبي إشبيلية لتهديد مرمى برشلونة والعكس لتنتهي بفوز برشلونة بهدف دون رد.

لامين جمال سيرخيو راموس برشلونة إشبيلية الدوري الإسباني
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