دورتموند يتصدر الدوري مؤقتا بثلاثية أمام هوفنهايم.. ورقم قياسي لـ هوملز

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 00:02

كتب : FilGoal

ماتس هوملز مدافع دورتموند

تصدر بوروسيا دورتموند ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت بعد الفوز على هوفنهايم بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

ورفع دورتموند رصيده إلى النقطة 14 في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.

ولا يزال بايرن ميونيخ سيلعب ضد آر بي لايبزج في الجولة ذاتها.

بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 12 في المركز السادس.

تقدم دورتموند في الدقيقة 18 بهدف سجله نيكولاس فولكروج، ثم تعادل أندري كراماريتش لـ هوفنهايم في الدقيقة 24.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول نجح ماركو رويس في تسجيل هدف التعادل لدورتموند.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بالكامل نجح جوليان ريرسون في تسجيل هدف دورتموند الثالث ليحسم المواجهة لصالح أسود الفستيفاليا.

وأصبح ماتس هوملز مدافع دورتموند هو أكثر لاعب تحقيقا للانتصارات في تاريخ النادي في الدوري الألماني برصيد 206 فوز بالتساوي مع مايكل زورك لاعب الفريق السابق.

ماتس هوملز دورتموند الدوري الألماني
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