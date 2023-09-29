مونزا يضم بابو جوميز بطل العالم

أعلن مونزا الإيطالي ضم أليخاندرو جوميز في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

أليخاندرو جوميز النادي : مونزا مونزا

بطل العالم مع منتخب الأرجنتين بدون نادٍ منذ بداية الشهر الجاري بعدما فسخ عقده مع إشبيلية الإسباني.

وستكون تلك التجربة الثالثة لجوميز في الدوري الإيطالي بعدما قضى 7 مواسم بقميص أتالانتا الإيطالي، وقبلها 3 بقميص كاتانيا.

وسجل جوميز مع أتالانتا 59 هدفا وصنع 72 في 252 مباراة في جميع المسابقات مساهما في وصول الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 2020 لأول مرة خلال مشاركته الأولى.

كما سجل 18 وصنع 17 في 111 مباراة بقميص كاتانيا.

ومع إشبيلية الذي خاض معه آخر 3 مواسم شارك في 90 مباراة سجل 10 وصنع 6 وتوج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وتوج بابو البالغ 35 عاما بـ 3 ألقاب بقميص الأرجنتين هي كوبا أمريكا 2021 وفينياليسما 2022 وكأس العالم 2022.

وسبق أن حقق لقب كأس العالم للشباب في 2007 مع شباب التانجو.

وفاز من قبل بجائزة أفضل لاعب وسط في موسم 2019-2020 من الدوري الإيطالي وتواجد في التشكيل المثالي للمسابقة.

وتواجد أيضا في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا بنفس الموسم.