مونزا يضم بابو جوميز بطل العالم

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

أليخاندرو جوميز

أعلن مونزا الإيطالي ضم أليخاندرو جوميز في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

بطل العالم مع منتخب الأرجنتين بدون نادٍ منذ بداية الشهر الجاري بعدما فسخ عقده مع إشبيلية الإسباني.

وستكون تلك التجربة الثالثة لجوميز في الدوري الإيطالي بعدما قضى 7 مواسم بقميص أتالانتا الإيطالي، وقبلها 3 بقميص كاتانيا.

أخبار متعلقة:
ثنائية لاوتارو تنصر إنتر على مونزا.. وفيورنتينا يكتسح جنوى ميلان يتوج بلقب كأس بيرلسكوني بالفوز على مونزا فوت ميركاتو: المشوار مستمر.. إبراهيموفيتش يتوصل لاتفاق شفهي مع مونزا 1-0؟ لا مشكلة.. ميلان ينتصر على مونزا ويزاحم إنتر مؤقتا في وصافة الدوري

وسجل جوميز مع أتالانتا 59 هدفا وصنع 72 في 252 مباراة في جميع المسابقات مساهما في وصول الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 2020 لأول مرة خلال مشاركته الأولى.

كما سجل 18 وصنع 17 في 111 مباراة بقميص كاتانيا.

ومع إشبيلية الذي خاض معه آخر 3 مواسم شارك في 90 مباراة سجل 10 وصنع 6 وتوج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وتوج بابو البالغ 35 عاما بـ 3 ألقاب بقميص الأرجنتين هي كوبا أمريكا 2021 وفينياليسما 2022 وكأس العالم 2022.

وسبق أن حقق لقب كأس العالم للشباب في 2007 مع شباب التانجو.

وفاز من قبل بجائزة أفضل لاعب وسط في موسم 2019-2020 من الدوري الإيطالي وتواجد في التشكيل المثالي للمسابقة.

وتواجد أيضا في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا بنفس الموسم.

بابو جوميز أليخاندرو جوميز الدوري الإيطالي مونزا
نرشح لكم
دورتموند يتصدر الدوري مؤقتا بثلاثية أمام هوفنهايم.. ورقم قياسي لـ هوملز انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1) (0) إشبيلية.. فوز بهدف راموس "جريمة غير مقبولة".. برشلونة يعلن قطع العلاقات المؤسسية مع إشبيلية التشكيل - لامين جمال أساسي في هجوم برشلونة.. وراموس يقود دفاع إشبيلية "تعليق الإجراءات البروتوكولية".. إشبيلية يصدر بيانا بشأن قضية نيجريرا قبل لقاء برشلونة مؤتمر أنشيلوتي عن قضية نيجريرا.. وحقيقة الخلاف مع فينسيوس إصابتان جديدتان في مانشستر يونايتد مؤتمر كلوب: سوبوسلاي أبهرني.. ومواجهة توتنام اختبار صعب
أخر الأخبار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. جلسة لوزير الشباب لاستعراض خطة لزيادة المكافآت للرياضيين 13 دقيقة | رياضات أخرى
راموس رسم البسمة على وجه لامين مرتين.. برشلونة يفوز على إشبيلية بهدف عكسي 28 دقيقة | الدوري الإسباني
دورتموند يتصدر الدوري مؤقتا بثلاثية أمام هوفنهايم.. ورقم قياسي لـ هوملز 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - جوانينج يحقق المفاجأة الأولى ويقصى أورلاندو من دور الـ 32 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
مونزا يضم بابو جوميز بطل العالم ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2024 للمحليين ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري السعودي - الهلال يحسم دربي الشباب ويتصدر.. ونيمار يهدر ركلة جزاء ساعة | السعودية
حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة على الريان.. وبنشرقي يسجل ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك