الدوري السعودي - الهلال يحسم دربي الشباب ويتصدر.. ونيمار يهدر ركلة جزاء

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 23:11

كتب : FilGoal

نيمار لاعب الهلال السعودي

استعاد نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي مستغلا تعثر اتحاد جدة.

وفاز الهلال على الشباب بهدفين دون رد في الدربي الذي أقيم ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل كاليدو كوليبالي وألكسندر ميتروفيتش هدفي الهلال في شباك الشباب.

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نيمار دا سيلفا أهدر ركلة جزاء وفشل في تسجيل هدفه الأول بقميص الزعيم.

لكن النجم البرازيلي عاد وقدم تمريرتين حاسمتين لكوليبالي وميتروفيتش.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة عن اتحاد جدة الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام الفيحاء.

فيما توقف رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز 11 في جدول تريتب الدوري.

وصف المباراة

حاول الشباب التسجيل مبكرا بعد انطلاقة سريعة من فواز الصقور الذي أرسل عرضية متقنة أبعدها كاليدو كوليبالي.

وحصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 22 بعد تدخل قوي على ألكسندر ميتروفيتش ملكن حكم المباراة تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

وواصل الهلال محاولاته حتى نجح في الحصول على ركلة جزاء جديدة 36 بعد عرقلة سريجي سافيتش لكن نيمار فشل في تسجيلها بعد تصدي رائع كيم حارس مرمى الشباب.

وكثف الهلال محاولاته مع بداية الشوط الثاني لتسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية من كوليبالي.

وجاء رد الشباب عن طريق يانيك كاراسكو الذي راوغ اكثر من لاعب لكنه سدد كرة علت مرمى الهلال.

ونجح كاليدو كوليبالي في فك شفرات مرمى الشباب وسجل الهدف الأول منضربة رأسية بعد عرضية متقنة من نيمار في الدقيقة 67.

وسدد إيفر بانيجا قائد الشباب تسديدة قوية مرت بجوار مرمى حارس الهلال ياسين بونو.

وانطلق نيمار وراوغ أكثر من لاعب في دفاعات الشباب ومهد الكرة نحو ميتروفيتش الذي تابع الكرة المرتدة من حارس الشباب ووضعها في الشباك عند الدقيقة 76.

وحاول الشباب تسجيل هدفه الأول في الدقائق المتبقية من المباراة وتقليص الفارق ولكن دون جدوى.

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