حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة على الريان.. وبنشرقي يسجل

شارك حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر في فوز فريقه الوكرة على الريان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 5 من الدوري القطري.

ورفع الوكرة رصيده بعد الفوز إلى النقطة 11 في المركز الثالث بجدول الترتيب وبفارق نقطيتن فقط عن السد المتصدر.

بينما تجمد رصيد الريان عند النقطة 12 في المركز الثاني.

تقدم الريان مبكرا في الدقيقة 7 بهدف سجله المغربي أشرف بنشرقي، ثم تعادل أيوب عسال للوكرة في الدقيقة 16.

وسجل الجزائري محمد بن يطو هدف تقدم الوكرة في الدقيقة 45+4 وقبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف بن يطو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53، قبل أن يسجل رودريجو مورينو هدف الريان الثالث في الدقيقة 54.

وتعد هذه هي المشاركة الخامسة لحمدي فتحي مع الوكرة في الدوري القطري هذا الموسم، واستطاع الدولي المصري تسجيل هدفا وصناعة آخر.