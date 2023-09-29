أول صناعة وحدث غائب منذ 6 سنوات.. أرقام من فوز الأهلي على سانت جورج

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي سانت جورج الإثيوبي في دور الـ32.

وفاز الأهلي على سانت جورج برباعية دون رد في إياب دور الـ32 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة. ليكون المجموع النهائي لمباراتي الذهاب والعودة 7-صفر للأحمر.

رباعية الأهلي سجلها كل من محمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" بواقع هدفين لكل منهما.

وبعد هذا التأهل حدثت العديد من الأرقام الخاصة بالأهلي ولاعبيه، يستعرضها معكم FilGoal.com.

رقم مميز في دور المجموعات

وصل الأهلي للمرة التاسعة على التوالي للأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وهي المرة رقم 21 التي يصل فيها الأهلي دور المجموعات في تاريخ دوري الأبطال.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

أول هدف من ركلة حرة

نجح محمد مجدي "أفشة" في تسجيل أول أهدافه مع الأهلي من الركلات الحرة.

وسجل أفشة هدف تقدم الأهلي من ركلة حرة مباشرة سددها في الشباك بطريقة رائعة.

وأصبح أفشة أول لاعب يسجل للأهلي من ركلة حرة مباشرة في دوري أبطال إفريقيا منذ 2017. بالتحديد منذ هدف علي معلول في شباك النجم الساحلي التونسي.

ووصل أفشة للهدف رقم 35 له مع الأهلي في جميع المسابقات في موسمه الخامس مع الفريق.

كما وصل لهدفه التاسع في دوري أبطال إفريقيا وجميعها مع الأهلي.

أفشة تساوى أيضا مع حسام حسن وأيمن شوقي وخالد بيبو برصيد 10 أهداف في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

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أول صناعة

صنع كريم الدبيس الظهير الأيسر للأهلي أول هدف له بالقميص الأحمر.

وشارك الدبيس في المباراة من البداية للنهاية بدلا من علي معلول الذي فضل مارسيل كولر مدرب الأهلي إراحته.

واستطاع الدبيس صناعة الهدف الثالث الذي سجله أفشة.

ثنائية كهربا

سجل كهربا هدفين للمرة الثالثة مع الأهلي، كما وصل إلى الهدف رقم 34 له بالقميص الأحمر في مختلف البطولات.

ووصل أيضا كهربا إلى هدفه رقم 13 في دوري أبطال إفريقيا، بواقع 11 هدفا مع الأهلي وهدفين مع الزمالك.