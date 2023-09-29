ميكالي يتلقى هدية خاصة من نيمار

تلقى روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي هدية خاصة من البرازيلي نيمار بعدما أصبح هداف منتخب البرازيل تاريخيا.

نيمار النادي : الهلال

وكسر نيمار رقم بيليه التاريخي وأصبح الهداف التاريخي للبرازيل بعدما سجل ثنائية ضد بوليفيا.

وكتب ميكالي عبر حسابه على "إنستجرام":

"تفاجأت اليوم في البرازيل بهذه الهدية التي أرسلها نيمار والهلال تم تصميم حذاء NJR78 Future لتكريم الأهداف الـ 78 التي سجلها هذا النجم بقميص المنتخب البرازيلي.

تم تصنيع 78 زوجا من هذه الأحذية ليتم إرسالها إلى الأشخاص الذين أثروا على نيمار لتحطيم الرقم القياسي لأهداف بيليه في المباريات الرسمية للمنتخب البرازيلي.

سعيد جدا وفخور جدا بتلقي هذه الهدية. شكرا. أتمنى لك دائما الكثير من النجاح، أتمنى أن تستمر في تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق أحلامك. واصل بارك الله فيك".

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وسبق أن درب ميكالي منتخب البرازيل الأولمبي وقاد السامبا مع نيمار لتحقيق ذهبية أولمبياد ريو 2016 والتي حققتها البرازيل لأول مرة في تاريخها.

ويتولى ميكالي تدريب منتخب مصر الأولمبي منذ 2021 وقاد الفراعنة للتأهل لنهائيات أولمبياد باريس 2024.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة أوزبكستان وديا في شهر أكتوبر.