مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) (0) إشبيلية.. جافي يمنع هدفا رائعا

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وإشبيلية في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 29: جافي يتصدى بصدره لفرصة أوكامبوس

ق 21: العارضة تمنع الأول لبرشلونة، جواو كانسيلو يرسل عرضية لفيليكس والعارضة تتصدى

بداية اللقاء

برشلونة إشبيلية الدوري الإسباني
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