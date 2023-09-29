مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) (0) إشبيلية.. جافي يمنع هدفا رائعا
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وإشبيلية في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 29: جافي يتصدى بصدره لفرصة أوكامبوس
ق 21: العارضة تمنع الأول لبرشلونة، جواو كانسيلو يرسل عرضية لفيليكس والعارضة تتصدى
بداية اللقاء
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