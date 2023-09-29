انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1) (0) إشبيلية.. فوز بهدف راموس

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة - إشبيلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وإشبيلية في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 75: جووووول أووووول. راموس يسجل بالخطأ في مرماه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: جافي يتصدى بصدره لفرصة أوكامبوس

ق 21: العارضة تمنع الأول لبرشلونة، جواو كانسيلو يرسل عرضية لفيليكس والعارضة تتصدى

بداية اللقاء

برشلونة إشبيلية الدوري الإسباني
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