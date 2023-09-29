خالد بيبو يعدد مكاسب الأهلي من مباراة سانت جورج
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 21:47
كتب : FilGoal
عدد خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي مكاسب الفريق من الفوز على سانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.
وقال بيبو عبر قناة أون تايم سبورتس: "نسير في الطريق الخاص وفي كل مباراة نبحث عن الفوز".
وأضاف "الفوز جيد ولاعبون كثر حصلوا على الفرصة كاملة، الديبس وكوكا شاركا بشكل أساسي".
وأكمل "أفشة سجل هدفا رائعا وكهربا سجل بعدما حاول خلال آخر مباراتين، ونحاول استكمال مسيرة الانتصارات الفترة المقبلة".
وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي والإدارة متفقان أنه مع نهاية الموسم تنتهي الصفحة، ونأمل أن نحقق الموسم الجاري كل البطولات الممكنة".
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