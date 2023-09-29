التشكيل - لامين جمال أساسي في هجوم برشلونة.. وراموس يقود دفاع إشبيلية

يبدأ لامين جمال في تشكيل برشلونة الأساسي ضد إشبيلية في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

في المقابل يقود سيرخيو راموس دفاع إشبيلية ويجاوره الفرنسي لوك بادي.

ويتواجد رافينيا في وسط الفريق الكتالوني، في المقابل يظهر القائد إيفان راكيتيتش في وسط الفريق الأندلسي أمام فريقه السابق.

وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجين

الدفاع: أليخاندرو بالدي – أندريس كريستنسين – جول كوندي – جواو كانسيلو

الوسط: جافي – إلكاي جوندوجان – رافينيا

الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفيسكي – لامين جمال

فيما جاء تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: أورين نيلاند

الدفاع: أدريا بيدروسا – سيرخيو راموس – لوك بادي – خوانلو سانشيز

الوسط: جابريل سو – جوان جوردان – إيفان راكيتيتش

الهجوم: إريك لاميلا – دودي لوكيباكيو – لوكاس أوكامبوس

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 17 نقطة فيما يحتل إشبيلية المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.