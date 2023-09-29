انتهت في الدوري السعودي - الهلال (2) - (0) الشباب.. استعادة الصدارة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

تقديم نيمار لأول مرة لـ جمهور الهلال السعودي

يلعب الهلال أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود النجم البرازيلي نيمار هجوم الهلال، فيما يعتمد الشباب على البلجيكي يانيك كاراسكو.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال والشباب المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد.

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نهاية المباراة

ق76 انطلاقة رائعة من نيمار وتمريرة متقنة في اتجاه ميتروفيتش الذي سجل الهدف الثاني للهلال

ق74 تسديدة قوية من ايفر بانيجا تمر بجوار مرمى ياسين بونو

ق67 كوليبالي يسجل الهدف الأول من ضربة رأسية قوية

ق58 تسديدة قوية من كاراسكو تمر أعلى مرمى الهلال

ق55 تسديدة صاروخية من كوليبالي تمر بجوار المرمى بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 نيمار يهدر ركلة جزاء يتصدى لها كيم حارس مرمى الشباب

ق36 ركلة جزاء جديدة لنادي الهلال بعد عرقلة سيرجي سافيتش

ق22 ركلة جزاء لصالح نادي الهلال لكن حكم المباراة يلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو

ق5 انطلاقة سريعة من فواز الصقور وعرضية خطيرة يبعده كاليدو كوليبالي مدافع الهلال

انطلاق المباراة

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