إلى مجموعات أبطال إفريقيا.. الأهلي يكرر فوزه على سانت جورج ويهزمه برباعية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 20:51

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - إمام عاشور - كهربا

تأهل الأهلي إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024 بعد تخطي سانت جورج الإثيوبي بنتيجة 7-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفاز الأهلي على سانت جورج برباعية دون رد في إياب دور الـ32 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

رباعية الأهلي سجلها كل من محمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" بواقع هدفين لكل منهما.

وتعد هذه هي المرة التاسعة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك بعد التأهل وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 21 في تاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

ورافق الأهلي بيراميدز الذي تفوق على الجيش الرواندي إلى دور المجموعات لدوري الأبطال ليتأهل الثنائي المصري إلى مجموعات إفريقيا.

وصف المباراة

تقدم الأهلي مبكرا في الدقيقة 10 بهدف سجله محمد مجدي "أفشة" من ركلة حرة مباشرة سددها مباشرة في الشباك بعدما حصل عليها إمام عاشور.

وأهدر كهربا فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 28 بعد عرضية من إمام عاشور وتمهيد من أحمد عبد القادر إلا أن مهاجم الأهلي سدد الكرة أعلى العارضة.

وحصل كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 32 بعد تمريرة من أفشة وعرقلة من أحد لاعبي سانت جورج.

وتقدم كهربا بنفسه لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 34.

واستمر تفوق الأهلي وسجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد عرضية من كريم الدبيس قابلها بتسديدة بالقدم اليمنى في الشباك.

بهذا الهدف أفشة تساوى مع حسام حسن وأيمن شوقي وخالد بيبو برصيد 10 أهداف في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

ومرة أخرى كاد كهربا أن يسجل الهدف الرابع للأهلي بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة من أفشة في الدقيقة 43 إلا أنه سدد الكرة بالقدم اليسرى أعلى العارضة.

في الشوط الثاني كاد محمد الضاوي أن يسجل الهدف الرابع بضربة رأسية بعد عرضية من أفشة لكن الحارس تصدى له وأبعد الكرة.

واستطاع كهربا تسجيل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 64 بضربة رأسية بعد عرضية من محمد هاني.

وشارك كريم فؤاد وياسر إبراهيم بدلا من أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 67.

كما شارك بيرسي تاو وطاهر محمد بدلا من كهربا وإمام عاشور في الدقيقة 74.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي برباعية دون رد.

الأهلي سانت جورج دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أول صناعة وحدث غائب منذ 6 سنوات.. أرقام من فوز الأهلي على سانت جورج خبر في الجول - كاف يحدد موعد قرعة دور المجموعات لـ دوري الأبطال والكونفدرالية مؤتمر كولر: المواجهات الإقصائية صعبة.. والدبيس يتطور بشكل سريع خالد بيبو يعدد مكاسب الأهلي من مباراة سانت جورج الدبيس: علي معلول قدوتي وأشكره على نصائحه مهند لاشين: نتيجة الذهاب كانت خادعة.. وعازمون على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة فتح الله: بيراميدز تعرض لضغط مباريات كبير.. والتأهل لمجموعات الأبطال يضع علينا جهدا مضاعفا ما لم يحدث منذ 1967.. مصطفى فتحي أول مصري يسجل سوبر هاتريك في البطولات الإفريقية
أخر الأخبار
أول صناعة وحدث غائب منذ 6 سنوات.. أرقام من فوز الأهلي على سانت جورج 20 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كاف يحدد موعد قرعة دور المجموعات لـ دوري الأبطال والكونفدرالية 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: المواجهات الإقصائية صعبة.. والدبيس يتطور بشكل سريع 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميكالي يتلقى هدية خاصة من نيمار 42 دقيقة | أمريكا
استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (0) (0) إشبيلية.. نهاية الشوط الأول 55 دقيقة | الدوري الإسباني
خالد بيبو يعدد مكاسب الأهلي من مباراة سانت جورج ساعة | الكرة المصرية
الدبيس: علي معلول قدوتي وأشكره على نصائحه ساعة | الكرة الإفريقية
"جريمة غير مقبولة".. برشلونة يعلن قطع العلاقات المؤسسية مع إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك