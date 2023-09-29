إلى مجموعات أبطال إفريقيا.. الأهلي يكرر فوزه على سانت جورج ويهزمه برباعية

تأهل الأهلي إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024 بعد تخطي سانت جورج الإثيوبي بنتيجة 7-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفاز الأهلي على سانت جورج برباعية دون رد في إياب دور الـ32 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

رباعية الأهلي سجلها كل من محمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" بواقع هدفين لكل منهما.

وتعد هذه هي المرة التاسعة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك بعد التأهل وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 21 في تاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

ورافق الأهلي بيراميدز الذي تفوق على الجيش الرواندي إلى دور المجموعات لدوري الأبطال ليتأهل الثنائي المصري إلى مجموعات إفريقيا.

وصف المباراة

تقدم الأهلي مبكرا في الدقيقة 10 بهدف سجله محمد مجدي "أفشة" من ركلة حرة مباشرة سددها مباشرة في الشباك بعدما حصل عليها إمام عاشور.

وأهدر كهربا فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 28 بعد عرضية من إمام عاشور وتمهيد من أحمد عبد القادر إلا أن مهاجم الأهلي سدد الكرة أعلى العارضة.

وحصل كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 32 بعد تمريرة من أفشة وعرقلة من أحد لاعبي سانت جورج.

وتقدم كهربا بنفسه لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 34.

واستمر تفوق الأهلي وسجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد عرضية من كريم الدبيس قابلها بتسديدة بالقدم اليمنى في الشباك.

بهذا الهدف أفشة تساوى مع حسام حسن وأيمن شوقي وخالد بيبو برصيد 10 أهداف في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

ومرة أخرى كاد كهربا أن يسجل الهدف الرابع للأهلي بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة من أفشة في الدقيقة 43 إلا أنه سدد الكرة بالقدم اليسرى أعلى العارضة.

في الشوط الثاني كاد محمد الضاوي أن يسجل الهدف الرابع بضربة رأسية بعد عرضية من أفشة لكن الحارس تصدى له وأبعد الكرة.

واستطاع كهربا تسجيل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 64 بضربة رأسية بعد عرضية من محمد هاني.

وشارك كريم فؤاد وياسر إبراهيم بدلا من أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 67.

كما شارك بيرسي تاو وطاهر محمد بدلا من كهربا وإمام عاشور في الدقيقة 74.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي برباعية دون رد.

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