الدوري السعودي - رونالدو ينقذ النصر ويقوده للفوز السادس على التوالي.. واتحاد جدة يتعثر

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

قاد كريستيانو رونالدو نادي النصر لتحقيق فوزه السادس على التوالي في مسابقة الدوري السعودي.

وفاز النصر على الطائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل تاليسكا ورونالدو هدفي النصر، فيما أحرز فيرجيل ميسيدجان هدف الطائي الوحيد.

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النصر حقق الفوز السادس على التوالي بعد التعثر والخسارة في أول جولتين.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 18 نقطة في المركز الثاني في انتظار باقي مباريات الجولة.

في المقابل توقف رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز 12 بجدول الترتيب.

رونالدو رفع رصيده الشخصي إلى 10 أهداف تصدر بهم جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وصف المباراة

بدأ نادي النصر المباراة بضغط هجومي على مرمى الطائي بحثاً عن تسجيل هدف التقدم.

وانطلق ساديو ماني من الجهة اليسرى وأرسل عرضية متقنة أبعدها دفاع الطائي في الدقيقة الخامسة.

وقاد ماني هجمة جديدة وأرسل عرضية على قدم كريستيانو رونالدو الذي وضعها أعلى المرمى بغرابة.

وانقذ نواف العقيدي فرصة هدف بعد عرضية خطيرة من لاعبي الطائي.

وتبادل تاليسكا الكرة مع رونالدو وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك الطائي في الدقيقة 32.

وواصل النصر ضغطه الهجومي على مرمى الطائي لكن نتيجة الشوط الأول توقفت عند هدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني بدأ الطائي في مبادلة النصر للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

ونجح فيرجيل ميسيدجان في تسجيل هدف التعادل لنادي الطائي عند الدقيقة 79.

وحصل النصر على ركلة جزاء في الدقيقة 87 ترجمها رونالدو بنجاح وحسم 3 نقاط ثمينة لفريقه.

تعثر المتصدر

في المقابل تعثر اتحاد جدة متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتعادل اتحاد جدة مع الفيحاء بدون أهداف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وأنقذ فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء أكثر من فرصة محققة عن طريق ثنائي اتحاد جدة عبد الرزاق حمد الله ورومارينيو.

التعادل رفع رصيد الاتحاد إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بشكل مؤقت.

فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي
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