الزمالك يعلن توثيق عقود وصرف مستحقات لاعبي الطائرة وأو جي مايو محترف السلة

كشف أحمد فؤاد الوطن عضو اللجنة الثلاثية والمدير المالي لنادي الزمالك تفاصيل حل أزمة فريق الكرة الطائرة وصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك اعتماد العقود تمهيدا لتوثيقها في اتحاد اللعبة.

وقال أحمد فؤاد الوطن عبر موقع النادي الرسمي

- اعتماد عقود لاعبي فريق الطائرة بعد التوصل لاتفاقات مالية بين النادي واللاعبين، وسيتم تسجيل اللاعبين خلال الساعات المقبلة في الاتحاد المصري للكرة الطائرة بحد أقصى يوم الأحد المقبل.

- تدبير باقي مقدمات اللاعبين خاصة الصفقات الجديدة مروان الصافي وأحمد عادل "دولا" وسيتم صرفها غدا السبت أيضا.

- صرف مستحقات أحمد يوسف عفيفي ومنحه مقدم التعاقد ومستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي.

- منح جميع اللاعبين كافة مستحقاتهم في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.

- صرف 20 ألف دولار مساء غدا السبت للمحترف الليبي محمد بولبابة.

وفي سياق آخر تم توفير مبلغ 25 ألف دولار مستحقات المحترف أو جي مايو لاعب فريق السلة وسيتم صرفها له عقب عودته من قطر.

واختتم عضو اللجنة الثلاثية تصريحاته بأنه يولي ملف مستحقات ومقدمات عقود اللاعبين بالفريق الجماعية القدم والطائرة والسلة واليد عناية خاصة من أجل توفير الاستقرار الإداري لهم حتى يتسنى لهم اسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات وحصد البطولات.