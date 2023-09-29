انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (4)-(0) سانت جورج.. تأهل الأحمر
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 18:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي
ق 82: نزول الشحات بدلا من كريستو
ق 74: نزول طاهر وبيرسي تاو بدلا من إمام عاشور وكهربا
ق 67: نزول ياسر إبراهيم وكريم فؤاد بدلا من أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم
ق 64: جووووول الرابع من كهربا بعد عرضية من محمد هاني
ق 55: الحارس يمنع الرابع بضربة رأسية من كريستو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: كهربا يهدر الرابع بعد تمريرة من أفشة وانفراد بالمرمى وتسديدة باليسار
ق 39: جووووول أفشة والثالث بعد عرضية من كريم الدبيس
ق 34: جوووول كهربا والثاني
ق 32: ركلة جزاء لكهربا بعد عرقلة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أفشة
ق 28: كهربا يهدر الثاني بعد عرضية من إمام عاشور واستلامة من عبد القادر
ق 10: جووووول أفشة والأول بطريقة رائعة
انطلاق المباراة