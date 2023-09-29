انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (4)-(0) سانت جورج.. تأهل الأحمر

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

الأهلي - سانت جورج - كهربا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 82: نزول الشحات بدلا من كريستو

ق 74: نزول طاهر وبيرسي تاو بدلا من إمام عاشور وكهربا

ق 67: نزول ياسر إبراهيم وكريم فؤاد بدلا من أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم

ق 64: جووووول الرابع من كهربا بعد عرضية من محمد هاني

ق 55: الحارس يمنع الرابع بضربة رأسية من كريستو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: كهربا يهدر الرابع بعد تمريرة من أفشة وانفراد بالمرمى وتسديدة باليسار

ق 39: جووووول أفشة والثالث بعد عرضية من كريم الدبيس

ق 34: جوووول كهربا والثاني

ق 32: ركلة جزاء لكهربا بعد عرقلة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أفشة

ق 28: كهربا يهدر الثاني بعد عرضية من إمام عاشور واستلامة من عبد القادر

ق 10: جووووول أفشة والأول بطريقة رائعة

انطلاق المباراة

الأهلي سانت جورج دوري أبطال إفريقيا
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