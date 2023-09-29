تشكيل اتحاد جدة - عودة حمد الله وكورنادو أمام الفيحاء.. وغياب بنزيمة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 17:51

كتب : FilGoal

اتحاد جدة ضد الخلود في كأس خادم الحرمين

استمر غياب الفرنسي كريم بنزيمة عن صفوف نادي اتحاد جدة السعودي بسبب الإصابة.

ويلعب اتحاد جدة أمام الفيحاء بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

فيما عاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي كورنادو لتشكيل نونو سانتو مدرب اتحاد جدة بعد تعافيهما من الإصابة.

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك - عودة فتوح وظهور زيزو أمام أرتا سولار.. وغياب محمود علاء مؤتمر أنشيلوتي عن قضية نيجريرا.. وحقيقة الخلاف مع فينسيوس مصدر من الزمالك لـ في الجول: تغريم محمود علاء 250 ألف جنيه واستبعاده من التدريبات الجماعية تقرير يكشف موقف نيمار من دربي الهلال والشباب

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي - حسن كادش – أحمد بامسعود

الوسط: - فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو.

الهجوم: عبد الرازق حمد الله – روماينيو.

وجاءت دكة بدلاء الاتحاد كالتالي: عبدالله المعيوف، سلطان الفرحان، مروان الصحفي، تركي الجعدي، صالح العمري، سويلم المنهالي، فرحة الشمراني، مدالله العليان، هارون كمارا.

الدوري السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
الدوري السعودي - رونالدو ينقذ النصر ويقوده للفوز السادس على التوالي.. واتحاد جدة يتعثر مباشر الدوري السعودي - النصر (2)-(1) الطائي.. اتحاد جدة (0)-(0) الفيحاء.. تعثر المتصدر تشكيل النصر - عودة رونالدو أمام الطائي.. وغياب غريب تقرير يكشف موقف نيمار من دربي الهلال والشباب الهلال يختار ملعبه الجديد مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز وبرشلونة والدوري السعودي مدرب ضمك: طارق حامد استطاع الحد من خطورة نيمار.. وكنت قريبا من التدريب في مصر بمشاركة شريف.. الخليج يحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس الملك
أخر الأخبار
أول المتأهلين لمجموعات أبطال إفريقيا.. سوبر هاتريك مصطفى فتحي ينصر بيراميدز بسداسية 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري السعودي - رونالدو ينقذ النصر ويقوده للفوز السادس على التوالي.. واتحاد جدة يتعثر 35 دقيقة | السعودية
هدف غائب منذ 2017.. أفشة يسجل لـ الأهلي من ركلة ثابتة في دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
"تعليق الإجراءات البروتوكولية".. إشبيلية يصدر بيانا بشأن قضية نيجريرا قبل لقاء برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك يعلن توثيق عقود وصرف مستحقات لاعبي الطائرة وأو جي مايو محترف السلة ساعة | كرة طائرة
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (4)-(0) سانت جورج.. نزول بيرسي تاو ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل سانت جورج - لا تغييرات في مواجهة الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك