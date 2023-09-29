تشكيل اتحاد جدة - عودة حمد الله وكورنادو أمام الفيحاء.. وغياب بنزيمة

استمر غياب الفرنسي كريم بنزيمة عن صفوف نادي اتحاد جدة السعودي بسبب الإصابة.

ويلعب اتحاد جدة أمام الفيحاء بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

فيما عاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي كورنادو لتشكيل نونو سانتو مدرب اتحاد جدة بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي - حسن كادش – أحمد بامسعود

الوسط: - فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو.

الهجوم: عبد الرازق حمد الله – روماينيو.

وجاءت دكة بدلاء الاتحاد كالتالي: عبدالله المعيوف، سلطان الفرحان، مروان الصحفي، تركي الجعدي، صالح العمري، سويلم المنهالي، فرحة الشمراني، مدالله العليان، هارون كمارا.