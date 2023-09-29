تشكيل النصر - عودة رونالدو أمام الطائي.. وغياب غريب

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

عاد كريستيانو رونالدو لتشكيل النصر بعدما غاب عن مواجهة أحد في كأس الملك.

ويحل النصر ضيفا على الطائي بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وأعلن لويس كاسترو تشكيل النصر لمواجهة الطائي عن النحو التالي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - ألكيس تيليس

الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا

الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول تريتب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة.

فيما يتواجد الطائي في المركز 12 برصيد 7 نقاط بعد مرور 7 جولات.

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