تشكيل النصر - عودة رونالدو أمام الطائي.. وغياب غريب

عاد كريستيانو رونالدو لتشكيل النصر بعدما غاب عن مواجهة أحد في كأس الملك.

ويحل النصر ضيفا على الطائي بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وأعلن لويس كاسترو تشكيل النصر لمواجهة الطائي عن النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - ألكيس تيليس

الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا

الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول تريتب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة.

فيما يتواجد الطائي في المركز 12 برصيد 7 نقاط بعد مرور 7 جولات.