تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود الهجوم أمام الجيش الرواندي
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 17:20
كتب : بسام أبو بكر
دفع جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بـ رمضان صبحي في هجوم فريقه أمام الجيش الرواندي.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد الشيبي – علي جابر – أحمد سامي – محمد حمدي
الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – بلاتي توريه
الهجوم: رمضان صبحي – فخري لاكاي – إبراهيم عادل
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
شريف إكرامي – كريم حافظ – أسامة جلال – أحمد توفيق – عبد الله السعيد – يوسف أسامة – أحمد فتحي – دودو الجباس – فيستون ماييلي
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.
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