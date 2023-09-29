تقرير يكشف موقف نيمار من دربي الهلال والشباب

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 16:06

كتب : FilGoal

طارق حامد ونيمار - ضمك والهلال

بات البرازيلي نيمار دا سيلفا جاهزا لقيادة الهلال في المواجهة المرتقبة أمام الشباب.

ويلعب الهلال أمام الشباب مساء الجمعة في دربي الرياض ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نيمار بات جاهزا للمشاركة في دربي الهلال أمام الشباب في الدوري السعودي بعدما غاب عن المواجهة الماضية.

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وأضافت الصحيفة أن نيمار وصل للجاهيزة الكاملة بعدما حرمه الإرهاق ونقص الجاهزية من خوض مواجهة الجبلين في دور الـ32 من كأس الملك والتي حسمها الهلال بهدف روبن نيفيز.

ومن المقررأن يدفع جورج جيسوس مدرب الهلال بنميار ومالكوم وميتروفيتش وسالم الدوسري في تشكيل الهلال الأساسي أمام الشباب.

في المقابل سيعتمد خوان براون مدرب الشباب على البلجيكي ياينك كاراسكو والمغربي غانم سايس والأرجنتيني إيفر بانيجا في مواجهة نجوم الهلال.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة خلف الاتحاد المتصدر بنقطة وحيدة.

فيما يتواجد الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط بعد مرور 7 جولات من الموسم الحالي.

الهلال السعودي الشباب السعودي نيمار
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