إلى ربع النهائي من أجل ميدالية جديدة.. منتخب مصر للصم يكتسح غانا 9-0 في بطولة العالم

تأهل منتخب مصر للصم إلى ربع نهائي بطولة العالم بعدما اكتسح غانا بتسعة أهداف دون رد اليوم الجمعة.

وتقام بطولة العام في ماليزيا في الفترة ما بين 20 سبتمبر إلى الثامن من شهر أكتوبر المقبل.

وسيواجه المنتخب في ربع النهائي ألمانيا بعد انتصارها على أستراليا.

وكان المنتخب المصري فاز في دور المجموعات على ماليزيا بهدف دون رد وعلى أمريكا بثلاثة أهداف لهدفين وعلى ألمانيا بثلاثة أهداف لهدف.

وسبق لمنتخب مصر الحصول على المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في عام 2012 في تركيا.

وتعد هذه هي النسخة الرابعة من بطولة العالم بعد الأولى التي أقيمت في اليونان في 2008 ثم تركيا ثم إيطاليا 2016.