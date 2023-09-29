إنقاذ لاعب فرنسي بعد تهديده بالانتحار

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 14:13

كتب : FilGoal

نيس

هدد لاعب فرنسي من نادي نيس بالانتحار اليوم الجمعة عقب انفصاله عن صديقته.

وذكر موقع " bfmtv" الفرنسي وإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أنه من المتوقع أن اللاعب هو أليكسيس بيكا صاحب الـ22 عاما.

وأوضحت التقارير أن اللاعب وقف أعلى كوبري في المدينة مهددا بالانتحار بعد انفصاله عن صديقته.

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وبناء على ما حدث ألغى نادي نيس كل الأنشطة الإعلامية التي كان من المقرر إقامتها اليوم.

ويتواجد في مقر الواقعة رجال الشرطة والإطفاء كما تم إرسال معالج نفسي ومن المتوقع وصول صديقة اللاعب السابقة لإثنائه عن القرار.

وبعد ما يقرب من ساعة من بدء الأزمة ذكر الصحفي الإيطالي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، جيانلوكا دي مارزيو أنه تم إنقاذ اللاعب.

El jugador del Niza Alexis Beka Beka amenaza con suicidarse saltando desde un puente - Eurosport

اللاعب الفرنسي انضم إلى نيس في صيف عام 2022 من صفوف لوكومتيف موسكو الروسي.

ولم يشارك بيكا في الموسم الجاري في أي مباراة.

فيما خاض الموسم الماضي 22 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم هدفا وحيدا.

وسبق لبيكا ارتداء قميص منتخب فرنسا في مختلف الفئات السنية بالإضافة للفريق الأولمبي.

نيس الدوري الفرنسي
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