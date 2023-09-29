مورينيو: أسوأ بداية لروما في تاريخه؟ لقد وصلوا معي إلى نهائيين أوروبين لأول مرة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 13:08

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

لم يستسلم جوزيه مورينيو المدير الفني لروما أمام الانتقادات التي طالته وطالت فريقه عقب الهزيمة من جنوى في الدوري الإيطالي.

وهُزم روما أمام جنوى بأربعة أهداف لهدف في سادس جولات الدوري الإيطالي في ملعب لويجي فيراري.

وكتبت تلك الهزيمة أسوأ بداية لروما في تاريخه في الدوري الإيطالي منذ بدء العمل بنظام الفوز بثلاث نقاط وليس بنقطتين.

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ولم يفز روما سوى مرة وحيدة وتعادل مرتين ليحتل المركز الـ16 ويبتعد عن مراكز الهبوط بفارق نقطتين.

وتحدث مورينيو عقب المباراة ردا على القول بإن هذه أسوأ بداية لروما قائلا: "إنها أسوأ بداية في مسيرتي كذلك".

وأردف "ومع ذك أعتقد أنه لأول مرة في تاريخ روما أنه لعب نهائيين أوروبيين على التوالي".

وقاد مورينيو روما في الموسم قبل الماضي للفوز بدوري المؤتمرات الأوروبي قبل الوصول لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وبسؤاله هل تشكيل فريق روما الحالي يستطيع قلب الطاولة ويغير الموقف لصالحه وأجاب المدرب البرتغالي "هذا هو الفريق الذي لدينا وبهذا الفريق يجب أن نخرج من الوضع الحالي ففترة الانتقالات انتهت ولا يمكن لأحد أن يغادر أو أن يصل، هذه هي المجموعة التي لدينا بصفاتها ومشاكلها".

وأردف "ليس لدينا أي وقت للبكاء، سوف نبكي داخليا لأن ما حدث يؤلم قلوبنا خاصة بالنسبة لي بسبب علاقتي مع جمهور روما، لكننا سوف نواصل العمل والمباراة المقبلة مهمة للغاية بالنسبة لنا".

روما مورينيو الدوري الإيطالي
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