فاركو يكشف سبب عدم انضمام محمود حمادة إلى الزمالك.. وموقف الأهلي

كشف جون إدوارد عضو مجلس إدارة فاركو والمشرف العام على الكرة سبب عدم انتقال محمود حمادة لاعب الفريق السابق إلى الزمالك قبل الانتقال إلى المصري.

محمود حمادة النادي : المصري فاركو

وتحدث جون إدوارد لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "قمنا ببيع محمود حمادة بالسعر الذي يتناسب مع اسم فاركو وقيمته واسم اللاعب وقيمته حاليا".

وواصل "محمود كان قريبا من الانتقال للزمالك ولكن حرمان الزمالك من القيد منع انتقاله".

وأردف "الأهلي تقدم كذلك بعرض لضم اللاعب في البداية لكنه انسحب من المفاوضات".

وانضم محمود حمادة في نهاية المطاف إلى المصري بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وكان تم منع الزمالك من القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في ظل عدم سداده غرامة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى سبورتنج لشبونة بالإضافة إلى عدم دفعه مستحقات متأخرة للاعبه السابق بنجامين أشيمبونج.

وعن طموح فاركو قال: "لا نتعجل ونسير بخطى ثابتة من أجل الوصول إلى أحلامنا".

وواصل المشرف العام على الكرة في فاركو "سياسة النادي هي العمل الكثير والكلام القليل".

وأشاد جون إدوارد بانضمام عمرو وردة لناديه وقال: "لاعب كبير وإضافة قوية ويمتلك خبرات تؤهله لتقديم موسم مميز مع الفريق فأول قميص ارتداه وهو لاعب صغير كان لفاركو".

وعن كثرة انضمامه لعدة أندية الصيف الماضي قبل انتقاله إلى فاركو أوضح "هو انضم فقط للرجاء المغربي وفسخ عقده بالتراضي ولم يوقع لأي ناد آخر كما أثير".