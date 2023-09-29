الهلال يختار ملعبه الجديد

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 10:52

كتب : FilGoal

سالم الدوسري يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

أعلن الهلال السعودي اختياره رسميا ملعبه الجديد بعد إتمام كافة الاتفاقات مع الهيئة العامية للترفيه.

وبموجب هذا الاتفاق وحسبما أوضح الهلال فإن ملعب "بوليفارد هول" سيصبح استادا رسميا له على أن يتغير اسمه إلى "ساحة المملكة".

ويتسع الملعب لما يصل لـ26 ألف متفرج.

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ومن المقرر الانتهاء بشكل تام من أعمال إنشاء الملعب مطلع العام المقبل.

وكشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أن الهلال سينتفع بالملعب مقابل دفع 40 مليون ريال سنويا مع فترة سماح تصل لستة أشهر.

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ويلعب الهلال مبارياته في الموسم الجاري على ملعبي الملك فهد والأمير فيصل بن فهد.

ويستعد الهلال لملاقاة الشباب في التاسعة مساء اليوم الجمعة في ثامن جولات الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الترتيب بـ17 نقطة بفارق نقطة عن اتحاد جدة المتصدر.

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